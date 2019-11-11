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Новую тюрьму на Пхукете планируют достроить к маю

Новая тюрьма на Пхукете откроется с задержкой. Изначально комплекс планировали сдать в ноябре-декабре этого года, но сейчас в качестве ожидаемой даты окончания работ называется май 2020 года.

Таньялак Сакут

11 Ноября 2019, 12:03 PM
Фото: Департамент исполнения наказаний

Фото: Департамент исполнения наказаний

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» директор пхукетской тюрьмы (Phuket Provincial Prison) Сучарт Силапачай, новый комплекс в Срисунтхорне в настоящий момент готов примерно на 85%, все основные здания уже возведены.

«В целом окончание строительства ожидается к маю 2020 года. В настоящий момент у меня нет точной даты официального открытия тюрьмы. Если будет принято решение провести какую-либо официальную церемонию, Министерство юстиции в Бангкоке проинформирует нас», – заявил господин Силапачай.

Причину задержки господин Силапачай не назвал, ограничившись словами о том, что дело «во внутреннем менеджменте по вопросам строительства».

Контракт на строительство исправительного учреждения на участке площадью 108 в поселке Банг-Джо был подписан 30 июля 2015 года, однако первая свая была забита лишь в феврале следующего. В качестве подрядчиков были выбраны компании Sor Ruedeesongtham Ruamkit Limited Partnership и Construction Exclusiveness Co Ltd.

Напомним, что комплекс в Срисунтхорне должен разгрузить тюрьму в Пхукет-Тауне, количество заключенных в которой превышает нормативы.

«Текущая вместительность Phuket Provincial Prison – 945 заключенных мужского пола и 283 женского пола. Однако в реальности в тюрьме сейчас содержатся 2239 мужчин и 461 женщина. Условия содержания очень стесненные», – отметил господин Силапачай.

«Мы пытаемся разгрузить тюрьму за счет перевода заключенных в другие исправительные учреждения. В частности, недавно некоторые из заключенных пхукетской тюрьмы были переведены в тюрьмы Сураттхани и Пханг-Нга», – добавил он.

Предшественник господина Силапачая на посту директора тюрьмы Сунторн Детракса ранее говорил, что новый комплекс в Срисунтхорне сможет принять до 4-5 тыс. человек.

 

 

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