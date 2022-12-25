Новую кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета

На пляже Наклыа в провинции Пханг-Нга обнаружили новую кладку яиц морской черепахи, уже пятую с начала нынешнего сезона в ноябре. Еще один визит черепахи был зафиксирован на Пхукете.

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Об обнаружении новой кладки черепашьих яиц сообщил 25 декабря Департамент морских и природных ресурсов (DMCR). Согласно публикации на странице департамента в Facebook, черепаху в этот раз заметили сами сотрудники ведомства во время ночного патрулирования пляжа. Произошло это примерно в 00:30 ночи.

В публикации DMCR прямо говорится, что речь идет о пляже Наклыа именно в провинции Пханг-Нга, хотя карты Google знают только одноименный пляж в Чонбури.

В общем сложности сотрудники DMCR нашли 148 черепашьих яиц, из которых 126 были признаны здоровыми. Яйца переместили в безопасное место в 700 м от точки обнаружения, где оборудованы уже четыре других рукотворных кладки для яиц, отложенных кожистыми черепахами ранее.

Нынешняя самка, навестившая провинции Пханг-Нга в ночь Рождества по григорианскому календарю, была такой же взрослой особью привычных размеров, что и предыдущие. Размах ласт у черепахи составлял 2,2 м, ширина панциря – 110 см.

DMCR ранее сообщал, что его сотрудники регулярно патрулируют пляжи в поисках следов черепах, причем сами животные приплывают, как правило по ночам. Также ведомство оперативно реагирует на поступающие сообщения о черепахах или их следах, хотя неизвестно, продолжают ли официальные лица по-прежнему выплачивать по 20 тыс. бат за каждое сообщение, которое привело к обнаружению кладки.