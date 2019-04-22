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Новозеландец найден мертвым на дороге в Кароне

Полиция расследует обстоятельства гибели гражданина Новой Зеландии, найденного мертвым рядом со своим мотоциклом на Patak Rd. в Кароне после полуночи 22 апреля.

22 Апреля 2019, 02:20 PM
Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Сообщение об обнаружении тела иностранца на Patak Rd. поступило в полицию Карона в 1:00 ночи 22 апреля.

Как рассказал The Phuket News капитан туристической полиции Эккачай Сири, тело находилось на проезжей части в районе выезда на улицу из переулка Patak Rd Soi 12. Рядом был обнаружен принадлежавший 57-летнему иностранцу мотоцикл Honda Wave.

По словам капитана Сири, новозеландец скончался от черепно-мозговой травмы. Впрочем, официальное заключение медиков о причине смерти пока неизвестно.

Капитан Сири отметил, что на мотоцикле  не было следов, указывавших на то, что его сбило другое транспортное средство. При этом в настоящий момент неизвестно, нашли ли полицейские и спасатели на месте аварии мотоциклетный шлем.

 

 

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