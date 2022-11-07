Новозеландца арестовали на Пхукете за хранение оружия

Полиция арестовала проживавшего в Кату престарелого гражданина Новой Зеландии по делу о незаконном хранении оружия. В доме у пенсионера нашли целый арсенал огнестрельного оружия, патронов и взрывчатки.

Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Новой Зеландии по имени Гарет Алан Дэвис был арестован в своем доме в первом мубане Кату утром понедельника, 7 ноября. В ходе обыска полиция изъяла семь единиц длинноствольного огнестрельного оружия (включая автомат Калашникова и карабин М4), а также 19 пистолетов и револьверов, большое количество боеприпасов разных калибров и 11 взрывных устройств.

Иностранец, которому 9 ноября должно исполниться 63 года, был доставлен в полицейский участок Кату для предъявления обвинений в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Сразу после ареста на место событий прибыли начальник полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Сурапонг Тханомджит и губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу.

Комментируя операцию, генерал Тханомджит заявил, что полиция получила наводку на иностранца «через жалобу, поданную в провинциальный суд Пхукета». При этом офицер не указал, кто именно передал информацию, и почему этот человек решил обратиться не в полицию, а напрямую в суд.

Генерал Тханомджит рассказал, что господин Дэвис является инженером-механиком по профессии и обладает знаниями, позволяющими изготавливать составные части оружия. По словам офицера, некоторые из изъятых у новозеландца образцов были сделаны им самим.

Начальник региональной полиции добавил, что 62-летний мужчина занимался торговлей оружием онлайн, покупая и продавая образцы, а также модернизируя их. Офицер не уточнил, кто мог поставлять мужчине оружие в таких количествах, но отметил, что иностранец мог выполнять какую-то часть работы по изготовлению и модификации оружия у себя в доме.

«Есть основания полагать, что это так, потому что среди изъятого имеется глушитель», – заявил генерал Тханомджит.

Офицер отметил, что Дэвис жил в Таиланде в течение последних 23 лет. При этом последнее продление он делал в Иммиграционном бюро Пхитсанулока и получил разрешение на пребывание до 24 ноября 2023 года, то есть более чем на год.

В течение 20 лет у новозеландца была тайская супруга, некая госпожа Панни Чанбамрунг, но она скончалась некоторое время назад в возрасте 60 лет.

Кроме того, иностранец является инвалидом. Он начал испытывать трудности с передвижением после мотоциклетной аварии в молодости, а затем состояние ухудшилось, когда он занимался буровыми работами в южном Таиланде. Мужчина вышел на пенсию около десяти лет назад. В последнее время он регулярно проходил лечение в самой дорогой больнице провинции Bangkok Hospital Phuket. Его забирала из дома и привозила назад машина скорой помощи.