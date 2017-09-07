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Novotel в Кароне выставили на продажу

Пхукетская гостиница Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa выставлена на продажу вместе с бангкокским Four Points by Sheraton Bangkok Sukhumvit.

Новости Пхукета

7 Сентября 2017 16:31:52

Фото: JLL Hotels & Hospitality Group
Фото: JLL Hotels & Hospitality Group

О том, что Novotel в Кароне и Four Points в Сукхумвите выставлены на продажу, сообщила в пресс-релизе компания JLL Hotels & Hospitality Group, выступающая менеджером международного тендера на покупку этих активов.

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa был открыт в 2014 году. Комплекс располагается на 12 раях земли в нескольких минутах ходьбы от пляжа Карон. Номерной фонд отеля – 224 ключа. Управляет Novotel Karon отельная группа Accor Hotels.

Four Points by Sheraton Bangkok Sukhumvit – отель на 268 номеров в центре Бангкока. Отель находится в пешей доступности от нескольких станций метров. Район, где он расположен, известен как центр туристической и коммерческой активности.

Комментируя продажу двух отелей, международный директор JLL Hotels & Hospitality Group Asia по инвестиционным продажам Майк Батчелор подчеркнул, что ожидает высокого интереса к данным активам. Господин Батчелор отметил, что желающим вложиться в тайский туристический сегмент инвесторам «приходится бороться за активы инвестиционного уровня, особенно в крупных городах, таких как Бангкок и Пхукет».

«По этой причине мы ожидаем высокого интереса со стороны внутренних и региональных инвесторов, которых привлечет редкая возможность приобрести активы в области гостеприимства с уже сформировавшимся устойчивым денежным потоком под управлением двух крупнейших в миру управляющих компаний Marriott International и AccorHotels», – заявил господин Батчелор.

Топ-менеджер JLL не стал раскрывать информацию о том, за какую сумму могут быть проданы отели.

 

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