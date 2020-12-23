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Новогодний фестиваль в Патонге отменен

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап объявила об отмене традиционного новогоднего фестиваля на пляже (новогоднего отсчета).

Новости Пхукета

23 Декабря 2020, 05:04 PM
Новогодний отсчет в Патонге отменен.

Новогодний отсчет в Патонге отменен.

Как заявила госпожа Кебсап, фестиваль Countdown Patong 2021 отменяется «ради безопасности наших братьев из Патонга. Также отменена запланированная на новогодние дни итерация ярмарки Rim Lay Patong Seafood Festival.

«Берегите себя, соблюдайте социальное дистанцирование, мойте руки, постоянно носите маски», – попросила мэр Патонга.

«Наш дом... Мы позаботимся о нем лучшим образом», – добавила она.

Ранее глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу высказал свою точку зрения относительно празднования Нового года. Доктор Сермкэу рекомендовал отменить все масштабные мероприятия, такие как многотысячный фестиваль в Патонге, но не стал выступать против частных вечеринок при соблюдении на них мер эпидемиологической безопасности.

При этом надо отметить, что никаких анонсов фестиваля в Патонге и других новогодних отсчетов в информационном поле заметно в принципе не было. Из крупных событий явно анонсирована была только ярмарка Красного Креста (с 29 декабря по 6 января). Ее судьба неизвестна.



 

 

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