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Новая система регистрации нарушений ПДД стартует на Пхукете сегодня

Дорожная полиция Пхукет-Тауна с 22 декабря начнет пользоваться новой электронной системой регистрации нарушений ПДД и выписывать квитанции для оплаты штрафов нового образца.

Таньялак Сакут

22 Декабря 2017 09:51:32

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Новая электронная система была анонсирована полицией Таиланда на прошлой неделе. Несколько дней ушло у полицейских на то, чтобы внести в нее необходимую информацию, и сегодня, 22 декабря, дорожная полиция Пхукет-Тауна начнет использование системы.

Главное нововведение – присвоение каждому выписывающему штрафы сотруднику полиции индивидуального идентификатора, который будет отображаться на выписываемых им квитанциях в виде штрих-кода.

«В этой системе 40 полициейских, и профиль каждого из них связан со штрих-кодом. Добавление информации в базу почти закончено, осталось лишь несколько полицейских, чьи данные еще не в системе. Мы добавим соответствующую информацию максимально оперативно», – заявил накануне запуска системы шеф транспортной полиции Пхукет-Тауна подполковник Тирават Лиамсуван.

В четверг, 21 декабря, в полицейском участке Пхукет-Тауна прошел семинар для сотрудников дорожной полиции, в ходе которого их обучили работе с системой. Один из прошедших обучение полицейских – капитан Ворасак Джарылап – вкратце рассказал «Новостям Пхукета», как она будет работать.

«Когда водителю выписывается штраф, он получает квитанцию со штрих-кодом. Информация о нарушителе будет внесена в базу данных дорожной полиции, где будут храниться все записи и будут зафиксированы все нарушения. Впрочем, к базе Департамента наземного транспорта [именно он выдает и отзывает водительские права] эта система еще не подключена. Когда это произойдет, то история нарушений ПДД водителем обязательно будет отмечена и в его водительских правах», – заявил капитан Джарылап.

Ранее полицейское руководство указывало, что следующим шагом в развитии системы должен быть переход на бальную структуру, когда каждое нарушение ПДД добавляет штрафные баллы водителю, и после определенного лимита действие его водительских прав приостанавливается. Такая система, в частности, действовала в СССР.

На текущем этап система штрих-кодов позволит только учитывать все нарушения водителя в базе дорожной полиции. Кроме того, штраф по новой квитанции можно будет оплатить в отделениях банков, банкоматах и онлайн. Правда, сделать это можно будет только по истечению двух суток с момента получения квитанции. Задержка вызвана тем, что полиции необходимо время, чтобы внести информацию о выписанном штрафе в базу.

«Если водитель хочет оплатить штраф быстро, то он может заплатить непосредственно сотруднику полиции», – добавил капитан Джарылап.

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