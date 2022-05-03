Норвежца спасли из горящего дома на Пхукете

Пхукетские пожарные успели вынести из загоревшегося дома 76-летнего норвежца, которого ночной пожар застал спящим. Сам бы он помочь себе уже не смог из-за отравления угарным газом во сне.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Phuket Villa Chaofah 2 поступило в полицию Вичита около 4:30 утра 2 мая. Прибывших полицейских и спасателей встретили местные жители, которые рассказали, то внутри должен находиться жилец – 76-летний норвежец Кнут Ольсен. Самостоятельно пробиться к мужчине соседи не могли из-за сильного задымления помещений.

Пожарные вошли внутрь и действительно отыскали в одной из спален престарелого иностранца, который был без сознания, но все еще мог самостоятельно дышать. Находившийся в доме любимый пудель норвежца уже умер от отравления угарным газом и другими продуктами горения. .

Господину Ольсену оказали первую помощь на месте, после чего отвезли в ближайшую больницу Dibuk Hospital. Информация о состоянии его здоровья отсутствует, однако в отчете об инциденте нет указаний и на то, что он мог серьезно пострадать.

Причина пожара пока точно не установлена, но и соседи господина Ольсена по поселку, и пожарные полагают, что инцидент мог произойти из-за поломки кондиционера. Местная жительница Пхавика Прасерт, в частности, заявила, что кондиционер продолжал громко гудеть, когда дом уже был плотно затянут дымом и обесточен.

«Был густой дым, но пламени не было. Был только дым, и я слышала громкий шум из кондиционера все время. Даже хотя электричество было отключено, он громко шумел минут 10, наверное, или около того», – рассказала соседка.

По словам госпожи Прасерт, жильцы поселка пытались самостоятельно добраться до норвежца и спасти его, но задымление не позволило сделать это. К счастью, профессиональная помощь пришла вовремя.