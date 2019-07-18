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Ночной пожар в Патонге уничтожил 12 магазинов

Полиция Патонга начала расследование по факту ночного пожара в торговом комплексе SB Plaza, в результате которого огнем были уничтожены 12 магазинов, располагавшихся под одной крыше. Предварительный ущерб от пожара оценивается в 1 млн бат.

Новости Пхукета

18 Июля 2019, 01:05 PM
Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Фото: Patong Municipality Fire Department

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в комплекс SB Plaza на Rat-U-Thit-200 Pi Rd. около 2:00 ночи. На место происшествия были направлены пять пожарных автомобилей, и в районе 3:00 ситуация была взята под контроль. Никто из пожарных или других лиц не пострадал.

Как заявил подполковник Пативат Йодкван из полиции Патонга, ущерб от пожара составил около 1 млн бат. Огнем были уничтожены или повреждены 12 торговых точек.

Изначально в качестве возможной причины пожара было названо короткое замыкание. Впрочем, подполковник Йодкван подчеркнул, что расследование еще не завершено, и говорить что-либо с уверенностью пока нельзя.

 

 

 

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