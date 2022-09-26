Никто не должен умирать: Курс спасения на воде для сотрудников отелей

Джейн Макдугалл рассказала о том, как Ассоциация отелей Пхукета (РНА) готовится обеспечивать безопасность гостей острова в этот высокий сезон. В частности, отельеры пытаются решить проблему дефицита спасателей.

Новости Пхукета

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

За два года пандемии многие опытные сотрудники покинули отельный бизнес. Тех, кто пришел им на смену, нужно учить всему. Фото: Phuket Water Safety Academy

В 2021 году ООН объявила 25 июля Всемирным днем предотвращения утоплений, и вот уже второй год подряд в середине лета активисты по всему миру планируют к этой дате события, призванные привлечь внимание к проблеме безопасности на воде. Каждая гибель человека в озере, бассейне или море – это трагедия и для отдельной семьи, и для сообщества, к которому погибший принадлежал. Новых предложений по повышению безопасности ждут как от организаций, так и от отдельных людей. И эти предложения, к счастью, появляются.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Таиланде в 2020 году утонули 3956 человек, что соответствует уровню смертности примерно в 5,49 человека на 100 тыс. населения. В мировом рейтинге по этому показателю Королевство находится на 22 месте, однако утопление остается главной причиной смерти детей и подростков в возрасте до 15 лет в Таиланде.

В этом году Ассоциация отелей Пхукета (РНА) и генеральное консульство Австралии на Пхукете объединили усилия, чтобы внести свой вклад в предотвращение смертей на воде и привлечение внимания общества к этой проблеме. Партнеры организовали серию тематических мероприя\(информационная работа, затем – двухнедельный интенсивный курс спасения на воде для сотрудников отелей, а в заключение – семинар по теме «Сотрудничество в сфере безопасности на воде».

Тренировочная программа была нацелена на отельных сотрудников, которые работают у бассейнов и пляжей, но не являются спасателями. Именно они с высокой вероятностью могут оказаться первыми из людей, которые будут вынуждены спешить на помощь тонущему человеку. Участие в программе приняли более 50 официантов, охранников, сотрудников детских клубов и другого персонала.

Занятия включали как теоретическую часть, так и практическую, которая проходила и в бассейне, и непосредственно на море. Целью было превратить потенциального свидетеля трагедии в человека, который эту трагедию предотвратит. Отельный персонал учили спасению тонущих и оказанию им первой помощи, включая сердечно-легочную реанимацию (CPR). Также в программе было оказание помощи солнечном ударе, сердечном приступе, кровотечении, травмах конечностей, блокировке органов дыхания.

При этом на занятиях неустанно повторялась первая заповедь любого спасателя: прежде чем помогать, оцени риск для себя, чтобы спасать не пришлось двоих. Также сотрудников отеля учили не менее важным рутинным вещам, таким как ежедневная проверка спасательного инвентаря, мониторинг угроз (к примеру, появления отбойных течений), оценка погодных условий. Разумеется, внимание было уделено и физической подготовке, которая является принципиально важной при происшествиях на воде.

Занятиями руководила Лиза Мэддисон из Австралии, высококвалифицированный специалист по подготовке спасателей, обладатель ряда наград за вклад в повышение безопасности на воде. В качестве помощников к Лизе присоединились три пхукетских тренера-спасателя.

Участники проходивших в Патонге занятий с энтузиазмом перенимали знания и навыки, однако очевидно, что подобные программы обязательно нужно продолжать и развивать, если мы планируем в скором времени вернуться к полноценному турпотоку.

Стоит отметить, что до пандемии отели Пхукета регулярно организовывали для своих сотрудников занятия по первой помощи и спасению на водах, однако одним из следствий коронавируса стал отток квалифицированных кадров из закрывшихся на время отелей. Опытные, прошедшие различные курсы сотрудники были вынуждены искать другую работу, и многие в итоге не вернулись в индустрию гостеприимства. Да и те, кто остались в отельном бизнесе, зачастую не освежали знания и навыки в течение двух лет.

Как говорилось выше, приуроченные ко Дню предотвращения утоплений мероприятия завершились семинаром «Сотрудничество в сфере безопасности на воде». В качестве спикеров на мероприятии выступили губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, генеральный консул Австралии Мэттью Баркли, помощник главы пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Аморнтхеп Прикхам и Лиза Мэддисон.

Участие в панельной дискуссии о предотвращении смертей на воде приняли представители DDPM, отельного бизнеса и сферы морских экскурсий, а также профессиональные спасатели. В частности, была озвучена идея создать специальный комитет для контроля за пляжной безопасностью, последовательности подхода к ее обеспечению и стандартов в этой сфере. Это предложение получило поддержку губернатора Вунсиеу.

В качестве слушателей на семинаре присутствовали генеральные менеджеры пхукетских отелей, а также члены дипломатических миссий разных стран, работники местных государственных ведомств и некоммерческих организаций, медики.

Откровенно говоря, тренингов по безопасности не может быть слишком много. Приобретаемые навыки накапливаются, что повышает общий уровень защиты населения и туристов. При этом каждый инцидент и каждая смерть – это удар по семье, по сообществу, по курорту в целом. Вкладывая силы и время в подготовку тех, кто находится на передовой, мы действительно предотвращаем смерти и делаем Пхукет безопасней для всех.

Девизом Всемирного дня предотвращения утоплений в 2022 году был призыв всем вместе делать одно общее дело ради спасения жизней. На практике это дело может принимать самые разные формы. Это может быть установка защитных барьеров у воды; организацияю безопасных пространств для детей; обучение плаванию, навыкам спасения на воде и оказания первой помощи, повышение уровня безопасности на морском транспорте, улучшение стандартов управления рисками при наводнениях. Каждый может сделать что-то ради общего блага. А что делаете вы?

Джейн Макдугалл вместе с профильными австралийскими организациями более 20 лет участвует в организации курсов спасения на воде и подготовки спасателей на Пхукете более 20 лет. Также она выступает в роли роли консультанта в соответствующих проектах Ассоциации отелей Пхукета.