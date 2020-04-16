Ни одного нового случая COVID-19 не зафиксировали на Пхукете 15 апреля

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за среду, 15 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

16 Апреля 2020, 01:30 PM

Лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 105 пациентов. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету от 16 апреля (данные на 15 число), общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 191 человек.

Лечение в настоящий момент проходят 105 пациентов, 85 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 57 человек. Днем ранее ожидавших было 64.

Напомним, что ранее на этой неделе губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил, что считает реальным полностью справиться с распространением COVID-19 на острове до конца апреля.

«Результаты уже принятых шагов показывают, что темпы выявления новых случаев COVID-19 падают. Если все будет происходить так и дальше, то распространение коронавируса на Пхукете должно быть полностью остановлено к 30 апрелю», – заявил губернатор в ходе совещания с другими официальными лицами 14 числа.

При этом самому губернатору, возможно, не удастся увидеть день победы над вирусом. Вчера было подтверждено, что Пхакапхонг Тавипатана переводится на службу в другую провинцию.