Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ни одного нового случая COVID-19 не зафиксировали на Пхукете 15 апреля

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за среду, 15 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

16 Апреля 2020, 01:30 PM
Лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 105 пациентов. Фото: Phuket PR Department

Лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 105 пациентов. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету от 16 апреля (данные на 15 число), общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 191 человек.

Лечение в настоящий момент проходят 105 пациентов, 85 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 57 человек. Днем ранее ожидавших было 64.

Напомним, что ранее на этой неделе губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил, что считает реальным полностью справиться с распространением COVID-19 на острове до конца апреля.

«Результаты уже принятых шагов показывают, что темпы выявления новых случаев COVID-19 падают. Если все будет происходить так и дальше, то распространение коронавируса на Пхукете должно быть полностью остановлено к 30 апрелю», – заявил губернатор в ходе совещания с другими официальными лицами 14 числа.

При этом самому губернатору, возможно, не удастся увидеть день победы над вирусом. Вчера было подтверждено, что Пхакапхонг Тавипатана переводится на службу в другую провинцию.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Зоопарк Пхукета проинспектируют 17 апреля
Полиция задержала 19-летнего вора, промышлявшего ночными кражами в Ао-Йоне
Жители Раваи добились закрытия карантинного центра в своем районе
Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет
Бангкок подтвердил смену губернатора на Пхукете
На Пхукете планируется смена губернатора
Еще три случая COVID-19 подтверждены на Пхукете
Перебои с водоснабжением ожидаются в Патонге и Кароне 20-28 апреля
Губернатор Пхукета намерен победить коронавирус к концу апреля
Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома
Еще 10 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
На Пхукете открывается второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19
Минздрав Пхукета рекомендует заниматься спортом дома
Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете
Пхукет встречает самый тихий Сонгкран на своей памяти

 

Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
Pavilions Home Video
QSI International School Phuket

 