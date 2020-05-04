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Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за выходные

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за воскресенье, 3 мая, на острове не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (4 мая). В субботу, 2 мая, новых случаев также зафиксировано не было.

Новости Пхукета

4 Мая 2020, 11:24 AM
Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете в субботу и воскресенье. Фото: Phuket PR Department

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете в субботу и воскресенье. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 220 заражений.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 39 пациентов с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Состояние двух заболевших оценивается как тяжелое.

Результатов анализов ожидают 29 человек (против 31 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 179 пациентов (количество за сутки не изменилось).

Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.

Отметим, что с 3 мая в Таиланде смягчили ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. В частности, Бангкок отменил запрет на продажу алкоголя, а также разрешил возобновить работу кафе и ресторанам, рынкам, магазинам вне торговых центров, парикмахерским салонам.

Также с 3 мая были в ограниченном режиме открыты границы Пхукета. Желающие вернуться в родные провинции на материке начали покидать остров.



 

 

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