Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за выходные

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 220 заражений.
Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 39 пациентов с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Состояние двух заболевших оценивается как тяжелое.
Результатов анализов ожидают 29 человек (против 31 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 179 пациентов (количество за сутки не изменилось).
Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.
Отметим, что с 3 мая в Таиланде смягчили ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. В частности, Бангкок отменил запрет на продажу алкоголя, а также разрешил возобновить работу кафе и ресторанам, рынкам, магазинам вне торговых центров, парикмахерским салонам.
Также с 3 мая были в ограниченном режиме открыты границы Пхукета. Желающие вернуться в родные провинции на материке начали покидать остров.