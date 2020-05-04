Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за выходные

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за воскресенье, 3 мая, на острове не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (4 мая). В субботу, 2 мая, новых случаев также зафиксировано не было.

Новости Пхукета

4 Мая 2020, 11:24 AM

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете в субботу и воскресенье. Фото: Phuket PR Department