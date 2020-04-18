Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете 17 апреля

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (данные за 17 число), общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.
Лечение в настоящий момент проходят 85 пациентов, 106 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался. Днем ранее выздоровевших было 99 человек.
Результатов анализов на коронавирус по-прежнему ожидают 42 человека (столько же, сколько и днем ранее).
Отметим, что ранее на этой неделе губернатор Пхакапхонг Тавипатана говорил о том, что считает реальным победить COVID-19 на острове до конца апреля. Одновременно до конца месяца был продлен и срок действия введенных на острове ограничений, включая закрытие границ районов.