Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете 17 апреля

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за пятницу, 17 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

18 Апреля 2020, 11:05 AM

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за прошедшие сутки. Число выздоровевших выросло до 106 человек.