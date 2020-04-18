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Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете 17 апреля

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за пятницу, 17 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

18 Апреля 2020, 11:05 AM
Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за прошедшие сутки. Число выздоровевших выросло до 106 человек.

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили на Пхукете за прошедшие сутки. Число выздоровевших выросло до 106 человек.

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (данные за 17 число), общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.

Лечение в настоящий момент проходят 85 пациентов, 106 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался. Днем ранее выздоровевших было 99 человек.

Результатов анализов на коронавирус по-прежнему ожидают 42 человека (столько же, сколько и днем ранее).

Отметим, что ранее на этой неделе губернатор Пхакапхонг Тавипатана говорил о том, что считает реальным победить COVID-19 на острове до конца апреля. Одновременно до конца месяца был продлен и срок действия введенных на острове ограничений, включая закрытие границ районов.

 

 

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