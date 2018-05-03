Незаконно захваченный участок земли нашли выставленным на продажу за 3,66 млрд бат

На Facebook продают участок, входящий в состав земельного массива, который суд полгода назад признал незаконно захваченным.

5 Мая 2018 15:00:00

Земельный участок на западном побережье Пхукета, входящий в 178 рай земли, признанные Верховным суд Таиланда незаконно захваченными, обнаружился выставленным на продажу за сумму в 3,66 млрд бат.

Объявление о продаже участка площадью 40 рай было размещено на странице 224Land в Facebook. С момента публикации 18 апреля объявление собрало почти 4 тыс. комментариев, а также 8,9 тыс. реакций и 8,4 тыс репостов.

Объявление закреплено в топе ленты публикаций 224Land. Среди сопровождающих публикацию иллюстраций имеется снимок документа на право пользования землей NorSor, а также несколько других изображений, включая скриншот с онлайн-карт, которым сопровождались прошлогодние новости о том, что 178 рай земли у пляжей Лайан и Лейпанг признаны самовольно захваченными.

Поскольку решение о статусе земли уже принято Верховным судом, корреспондент «Новостей Пхукета» обратился за разъяснениями непосредственно к официальному лицу, отвечающему за ее возвращение в общественную собственность. Собеседник редакции, ранее публично выступавший с комментариями по этому вопросу, в этот раз попросил не называть своего имени в статье, но заверил, что продажа указанного участка невозможна.

«Совершенно очевидно, что он не продается. Это общественная земля. Это общественное пространство для всех. Никто владеть им не может», – заявил он.

«Нет никаких законных документов, которые позволяли бы продать эту землю, что подтвердил своим вердиктом Верховный суд. Также никто не может заявить о своих правах вести на этой земле бизнес», – заявил собеседник редакции. По его словам, в рекламном объявлении на Facebook усматриваются признаки попытки мошенничества.

«Они будут привлечены к ответственности по статье о покушении на мошенничество», – добавил он.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, вердикт Верховного суда о статусе 178 рай земли у пляжей Лайан и Лейпанг, был озвучен 1 ноября 2017 года. Две недели спустя на Пхукет прибыла группа высокопоставленным сотрудников Департамента специальных расследований (DSI), которая проконтролировала физическое размещение на указанном участке прибрежной линии уведомления о том, что занимающие их бары и рестораны должны освободить территорию. Уведомление предоставляло собой информационный щит размером в несколько квадратных метров.

Изначально освободить территорию требовалось к середине декабря, но затем пляжные заведения Лайана и Лейпанга получили серию отсрочек. Последним дедлайном стало 5 марта, о чем было заявлено на совместной пресс-конференции администрации Пхукета, DSI и военных. Все объявления делались публично и освещались в средствах массовой информации. При этом каждый раз власти напоминали о том, что решение Верховного суда является окончательным и оспорить его никто из занимающих землю лиц не может.

Впрочем, когда корреспондент «Новостей Пхукета» и The Phuket News позвонил по телефонному номеру, указанном в объявлении о продаже земли, ответившая на звонок женщина заявила, что у нее есть все законные основания для проведения сделки.

«Эта земля доступна для продажи с корректными документами. Я получила множество звонков от заинтересованных в покупке лиц, но депозит пока никто не внес», – заявила она.

«Не имеет значения, что говорят об этой земле люди или средства массовой информации. Земля может быть продана, поскольку мои доказательства [в пользу юридической возможности продажи] достаточно сильны», – добавила ответившая на звонок женщина.

В процессе подготовки этой статьи стало известно, что губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг планировал 3 мая посетить указанную часть побережья и проконтролировать разметку участков, которые должны быть освобождены от построек. Об этом корреспонденту редакции рассказал собеседник в пхукетских структурах Министерства юстиции. Он подчеркнул, что процесс освобождения земли по закону достаточной долгий, а местные власти стремятся все сделать в полном соответствии с законом.

При этом руководители DSI еще в ноябре заявляли о готовности принять жесткие меры в отношении лиц, ведущих бизнес на указанных участках у Лайана и Лейпанга.

«Если эти люди откажутся освободить землю, мы обратимся за ордерами», – говорил подполковник Монтри Бунъяйотин, возглавляющий в DSI отдел по работе с делами в сфере природных ресурсов и окружающей среды.

«Если ордера на арест будут выданы, мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд не удовлетворял прошения о выходе под залог», – утверждал подполковник.

На вопрос о том, в какой срок земля должна быть возвращена, офицер отвечал просто: «Так быстро, как только возможно».

Перенос дедлайна по возвращению земли с декабря на март позволил бизнесу Лайана и Лейпанга проработать дополнительный высокий сезон на занимаемых им общественных пространствах. При этом официальные лица в своих выступлениях не касались вопроса о том, может ли государство потребовать от этого бизнеса передачи в казну полученных за это время доходов. В аналогичной ситуации на пляже Сурин в 2016 году таких требований не выдвигалось.

Добавим, что в процессе работы над этим материалов репортер The Phuket News и «Новостей Пхукета» столкнулся с угрозами со стороны ряда лиц, ведущих бизнес на Лайане и Лейпанге. Заявление об этом было подано в полицейский участок Чернг-Талей.