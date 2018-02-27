Неопознанный иностранец найден повесившимся в Кату

Полиция Кату пытается установить личность мужчины, найденного мертвым в Кату утром 26 февраля. Основная версия следствия – самоубийство.

27 Февраля 2018 10:24:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату получила сообщение об обнаружении местными жителями мертвого иностранца около 9:20 утра 26 февраля. Мужчину нашли повесившимся на дереве неподалеку от поселка застройщика Phanason. Согласно оценке специалистов, к моменту обнаружения мужчина был мертв не менее шести часов.

Полиция не обнаружила у иностранца документов, которые позволили бы установить его личность. Погибший был одет в футболку с длинными рукавами и коричневые шорты. На вид ему было от 40 до 45 лет, рост составлял около 175-180 см. Мужчина носил бороду, волосы на голове были коротко острижены. Из особых примет у иностранца обнаружилась татуировка в виде солнца вокруг соска.

Тело погибшего было доставлено в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Полиция не обнаружила улик, которые указывали бы насильственную смерть. Основная версия в текущий момент – самоубийство.