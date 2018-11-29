Некогда скучать: Новый сезон в Dream Beach Club

Dream Beach Club озвучил программу мероприятий на высокий сезон. Ключевое событие – новoгодняя вечеринка с участием Sister Bliss из Faithless.

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Дамы и господа, если у вас уже сложились планы на Новый год, то, возможно, их придется пересмотреть. Придумайте любое объяснение для друзей: похищение пришельцами, получение Нобелевской премии, что угодно. Дело в том, что 31 декабря Dream Beach Club Phuket предлагает уникальную возможность прикоснуться к одной из легенд электронной музыки конца девяностых и начала нулевых – Faithless. Да. Faithless.

Возвращать к жизни легенду за диджейским пультом Dream Beach Club будет сама Sister Bliss. Остальной диджейский лайнап и программа пока держатся в секрете, но уже известно, что без большого фейерверка, живой музыки, выступления танцоров и акробатов тоже не обойдется.

Чем занять себя до Нового года? Dream позаботился и об этом, подготовив основательную программу мероприятий. По субботам гостей клуба ждут зарубежные диджеи и музыканты, освободившиеся от праведных трудов на Ибице. В рамках Soul Heaven Saturdays на остров приедут Barbara Tucker, Sam Divine, Natasha Kitty Kat, Lenny Fontana, Melon Bomb.

Воскресенье в Dream можно провести за традиционным бранчем, который к этому сезону приятно доработали и расширили. Новый бранч в Dream – это более 120 блюд плюс живая музыка, выступления танцоров и би-боев, зарубежные диджеи и, конечно, бассейн.

Понедельники в Dream посвящены кинопоказам. Клуб обещает огромный экран на открытом воздухе, первоклассную звуковую систему и легкий морской бриз. Если попкорна под кино покажется мало, то во время показов в Dream Beach Cinema Club можно будет воспользоваться специальными предложениями бара и кухни.

Не стоит забывать, что Dream – это не только бассейн и удобные лежаки, но и клуб Level One на втором этаже, где оборудована роскошная звуковая система VOID Acoustics. В этом сезоне у Level One также будет отдельная программа мероприятий, включая кабаре-шоу, живые концерты, еженедельные авангардные шоу, вечера джаза.

Большая вечеринка в Level One запланирована, в частности, на Рождество. По случаю праздника шеф-повар Киаттисак приготовит роскошные канапе, а после двухчасового ужина место за пультом займет резидент клуба DJ Vikki Love.

Дожди почти закончились, так что настала пора выходить из спячки. А с такой программой мероприятий, возможно, даже захочется пожелать, чтобы потребность во сне на время отступила вовсе.

Получить дополнительную информацию и забронировать места можно по телефонам+66 98 048 3500 и +66 76 684 964, а также по эл. Почте. reservations@dreambeachclub.com. Сайт клуба – www.dreambeachclub.com. Также Dream Beach Club предлагает бесплатный трансфер до клуба из ряда локаций, включая Лагуну, Банг-Тао, Май-Кхао и Найтон.