Неизвестный открыл стрельбу в междугороднем автобусе на Пхукете

Инцидент произошел на трассе Thepkrasattri Rd. в Сапаме. Согласно показаниям водителя автобуса, он покинул автовокзал в 7:00 с девятью пассажирами.
На подъезде к Ко-Кэу в салоне раздался выстрел, одна из пассажирок побежала к шоферу с криками о помощи, после чего прозвучал второй выстрел и женщина упала.
Обоих раненых пассажиров – мужчину и упомянутую женщину – уже удалось эвакуировать и доставить в ближайшую больницу Mission Hospital. Однако стрелок остается в салоне. На месте событий работает полиция. Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Обновление: По данным Phuket Info Center, стрелок задержан.
Обновление 2: Phuket Info Center опроверг свое предыдущее сообщение. Стрелок покончил с собой. Предположительно, при попытке штурма автобуса спецназом.