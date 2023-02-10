Неизвестный открыл стрельбу в междугороднем автобусе на Пхукете

Два человека были госпитализированы после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу по пассажирам в междугороднем автобусе Пхукет-Пхаттхалунг утром 10 февраля.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

Инцидент произошел на трассе Thepkrasattri Rd. в Сапаме. Согласно показаниям водителя автобуса, он покинул автовокзал в 7:00 с девятью пассажирами.

На подъезде к Ко-Кэу в салоне раздался выстрел, одна из пассажирок побежала к шоферу с криками о помощи, после чего прозвучал второй выстрел и женщина упала.

Обоих раненых пассажиров – мужчину и упомянутую женщину – уже удалось эвакуировать и доставить в ближайшую больницу Mission Hospital. Однако стрелок остается в салоне. На месте событий работает полиция. Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.



Обновление: По данным Phuket Info Center, стрелок задержан.



Обновление 2: Phuket Info Center опроверг свое предыдущее сообщение. Стрелок покончил с собой. Предположительно, при попытке штурма автобуса спецназом.

