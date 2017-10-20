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Неизвестный обстрелял охранников каучуковой плантации в Таланге

Охранник одной из каучуковых плантаций в Таланге был госпитализирован с огнестрельным ранением после того, как неустановленный стрелок открыл огонь по нему и его коллегам.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Октября 2017 10:58:31

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о стрельбе около 5:00 утра пятницы, 20 октября. Как рассказал журналистам капитан Эккачай Кванван из участка в Таланге, в результаты стрельбы пострадал один из охранников плантации – 40-летний Данудет Маливан. Двое его коллег – Сирипхон Чанапай и Манут Сомпонг – не пострадали.

Господин Маливан рассказал полицейским, что он вместе с коллегами-охранниками находился в пикапе, припаркованном у въезда на плантацию, когда к их автомобилю подъехал белый хетчбэк Toyota Yaris, и водитель машины открыл огонь по ним из огнестрельного оружия.

В качестве улики охранники передали полицейским патрон .38 калибра, найденный на месте происшествия.

«Господин Маливан сказал, что никто их них не был вовлечен в какие-либо конфликты с другими лицами. Впрочем, мы полагаем, что причиной стрельбы могла стать как личная вражда, так и деловой конфликт. Расследование продолжается», – заявил капитан Кванван.

Офицер не уточнил, где именно находится плантация, на которой произошел инцидент, и кто является ее владельцем. 

 

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