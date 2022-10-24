Недострой на Bypass Rd. записали под снос

Власти Пхукета объявили, что недостроенное здание отельного типа на склоне холма над Bypass Rd. все же будет снесено, хотя до этого неоднократно утверждали, что простоявшая три десятилетия заброшенная постройка не представляет угрозы, а необходимость принимать какие-либо меры отсутствует.

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В последний раз заявления о том, что недострой прочно стоит на земле и не должен обрушиться на Bypass Rd. прозвучали после двойного схода грунта из-под здания. Оползни дважды (19 и 20 октября) перекрыли проезд по Bypass Rd. в направлении от Самконга в сторону Ко-Кэу, после чего власти в принципе решили закрыть эту секцию шоссе и пустить весь трафик по половине дороги, изначально предназначенной для движения в южном направлении. В итоге на ключевом для Пхукета шоссе образовались серьезные пробки.

О том, что здание, находящееся напротив новой заправки РТТ, все же будет снесено, было объявлено после совещания под председательством вице-губернатора Амнуая Пинсувана, прошедшего 23 октября. Заместитель главы провинции позиционировал решение как «способ предотвратить будущие обвалы грунта в этом месте». При этом буквально несколькими днями раньше официальные лица заверяли, что конструкция стоит на сваях и полностью безопасна.

Вице-губернатор Пинсуван отметил, что представитель владельца земли принимал участие в совещании. Это позволяет предположить, что – в отличие от других схожих ситуаций – у властей нет необходимости искать хозяина земельного участка и постройки на нем.

«Компания выразила желание произвести снос и передаст необходимые материалы в муниципалитет Рассады, а также в пхукетский офис Управления общественных работ, городского и сельского планирования для получения разрешения на демонтаж 25 октября. Затем снос будет произведен незамедлительно. Это займет около двух недель», – заявил вице-губернатор Пинсуван на совещании 23 числа.

Заместитель главы провинции не пояснил, что мешало решить судьбу раньше, не дожидаясь, когда под ним начнет обваливаться склон холма, так что как минимум один угол постройки «повиснет» в пустоте, как видно на фото с места обвала грунта.

Также, по всей видимости, решена и судьба комплекса апартаментов, пострадавшего в ходе обвала грунта на Soi Prayoon 2 в районе Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. В ходе инцидента, произошедшего поздним вечером 20 октября, один из двух двухэтажных корпусов апартаментов «съехал» с холма и развалился, частично упав на соседний корпус аналогичной конструкции.

Никто из жильцов в результате инцидента не пострадал, поскольку и арендаторы, и владелец здания еще за день до этого обратили внимание на звуки ломающегося бетона и появляющиеся трещины. Жильцы покинули свои помещения, после чего ночью произошел обвал.

Обследовав объект, специалисты пришли к выводу, что первый из корпусов восстановлению не подлежит, судьба второго – под вопросом. При этом официальные лица уже заявили, что претензий к владельцу у них нет, поскольку здание было построено без нарушений, а разрушение произошло в результате стихийного бедствия. По этой причине покрыть расходы, как минимум некоторые, должен Департамент чрезвычайных ситуаций.

«Мы полагаем, что изначальной причиной был сход грунта с холма позади общежития и движение земляных масс вниз, которое и сместило верхнюю постройку [упавшую на нижнюю]», – заявил гражданский инженер Управления общественных работ, городского и сельского планирования Тхаммарит Ритхипакди.