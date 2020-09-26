Не стареющий Shakers в Раваи.

После того, как власти Таиланда сняли ограничения на перемещения между провинциями, я вернулся к своему привычному графику поездок, предполагающему ежемесячные визиты на Пхукет. Мне по-настоящему нравится ненадолго приезжать на остров и находиться спрятанные сокровища (старые и новые) неподалеку от своего дома в затейливых переулках Раваи.

Крис Уотсон

Коронавирусный кризис, который мы до сих пор не пережили до конца, сильно сказался на жизни острова. И меня отдельно удивляет, как этот прибрежный уголок Пхукета продолжает расти даже в таких условиях, как в нем открываются новые успешные рестораны, но при этом сохраняется атмосфера провинциальной жизни. Раваи всегда был популярным местом для иностранца, ищущего, где бы осесть на Пхукете. В плане цен это место немного гуманнее, чем эксклюзивное западное побережье, а по атмосфере достаточно далеко от Патонга с его бурной ночной жизнью и прочим. Печалит меня только то, что я могу выбираться сюда лишь раз в месяц и лишь на неделю.

Во всех поездках у меня обычно плотный график, который сложно корректировать. И должен признаться, что я множество раз проезжал мимо того ресторана о котором сейчас пишу. Мне всегда хотелось зайти, но втиснуть визит в свое расписание не получалось. До сегодняшнего дня.

К счастью, владелец Shakers Оливье сам связался со мной, и вот я уже ехал по ведущей к Най-Харну извилистой дороге на ланч, который должен был состояться давным давно. На входе Оливье – уроженец Бельгии и давний резидент Пхукета – лично встретил меня и тепло приветствовал. Расположиться же мне было предложено на террасе.

Первый Shakers открылся в 2003 году в Патонге. А в 2014 году, уже обзаведясь верной публикой, заведение переехало на текущее место в Раваи. Название же его – это, наверное, реверанс прошлому Оливье, который когда-то работал барменом и взял на этом поприще множество наград, включая особо уважаемый золотой шейкер.

Меня приятно удивило, что несмотря ни на время дня, ни на другие обстоятельства, в ресторане было немало посетителей. Также я краем слуха услышал нескольких соотечественников Оливье, заказывавших еду без единого взгляда в меню. Это сразу выдавало регулярных посетителей.

Само меню оказалось внушительным, причем в список входили и основополагающие тайские блюда и европейскую классику, включая фрикадельки в томатном соусе, куриный шницель, пиццу и пасту. Также в Shakers имеются специальные предложения на конкретный день недели, перечень которых написан мелом на доске, закрепленной на одной из стен. В зависимости от дня это могут быть барбекю без ограничений (ешь, сколько сможешь), ребрышки, и, логично, мидии с картофелем-фри. Разумеется, по воскресенья подается полноценное жаркое (роаст) со всеми полагающими к мясу гарнирами и добавками. Если в этом меню вы не сможете найти ничего, что удовлетворит ваш аппетит, то я даже и не знаю, куда вам направиться!

Ресторан меблирован без претензий, но атмосфера уютная. Терраса светлая и воздушная, а во внутреннем зале атмосфера чуть более формальная. Бильярд, дартс и спортивные трансляции, очевидно, пользуются популярностью.

Моя спутница решила остановиться на тайской кухне и взяла том ям креветками и спагетти ги мао с ними же. Я выбрал пиццу Патонг и бургер, а поскольку мы имеем привычку делиться блюдами, то попробовал я все. Том ям был острым, креветки в нем – сочными. Спагетти оказались не менее вкусны.

Мой бургер оказался прямо в точку: мясо было нежным и идеально приготовленным. Пицца же была настоящим произведением кулинарного искусства с тонким тестом и начинкой из лука, салями, сыра и томатов.

Не разочаровала и та часть меню, что была посвящена десертам, причем она тоже оказалась обширной. Меня привлекли бельгийские вафли, но из опасений, что не смогу отдать им должное, я выбрал крем брюле. Десерт оказался изумительно сладким и с хрустящей корочкой сверху.

Я поблагодарил Оливье за гостеприимство и по дороге из ресторана вдруг подумал, что когда и я переберусь на Пхукет, чтобы жить здесь постоянно, то обязательно будут заходить в Shakers. Возможно, даже стану одним из тех завсегдатаев, которых видел только что.

Крис Уотсон – бывший инспектор гида «Мишлен» с 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства в Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас Крис живет в Таиланде и на регулярной основе сотрудничает с The Phuket News в качестве колумниста.