Наводнения продолжаются на Пхукете

В понедельник, 17 октября, власти Пхукет-Тауна закончили уборку после наводнения в Старом городе и опубликовали через местные СМИ оптимистичные фотоотчеты о проделанной работе. Впрочем, погода от этого не наладилась – на острове продолжаются дожди, вызывающие все новые наводнения. Хуже всего обстоят дела в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

По состоянию на середину дня 18 октября больше всего наводнений было зафиксировано в округе Таланг, который занимает всю северную половину острова. В частности, затопленными оказались участки ключевых шоссе Srisoonthorn Rd. и Thepkrasattri Rd. Некоторые места на трассах, носящих имена пхукетских Героинь, оказались непроходимыми для малогабаритных транспортных средств.

В частности, подтопление было зафиксировано возле аквапарка Blur Tree, перед зданием муниципалитета района Чернг-Талей, в поселках Баан-Дон и Баан-Липон, а также в ряде других мест. Официальные лица отмечают, что глубина воды варьировалась в разных местах от 20-30 см до 100-120 см.

Также остается затопленной Soi Paniang в Самконге (часть округа Мыанг-Пхукет к северу от Пхукет-Тауна). Район известен как место постоянных наводнений, так что еще в воскресенье туда были доставлены насосы для откачки воды, но они не успевают справляться с нагрузкой. Сообщается о «повреждении электрического оборудования» и подтоплении 20-30 жилых домов. На месте событий работают волонтеры территориальной обороны и военнослужащие третьего регионального командования ВМФ.

Также сегодня произошел очередной сход грунта с холма на дороге между Патонгом и Камалой в округе Кату. Сообщается о падении минимум одной мачты электропередач.