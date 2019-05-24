Напавшим на скорую помощь добавят обвинений

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Висан Панмани провел пресс-конференцию, посвященную аресту двух уроженцев Транга, разбивших стекла машины скорой помощи на пхукетском шоссе. Нападение произошла после того, как микроавтобус парамедиков и мотоцикл с двумя мужчинами одновременно попытались перестроиться в одну и ту же полосу. У одного из мужчин при себе оказался нож, у другого топор. При помощи этого оружия подозреваемые прямо во время движения разбили окна минивэна.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о нападении на автомобиль скорой помощи поступило в полицейский участок Вичита 20 мая. Заявление подал местный юрист Детнаронг Сонгсэнг, в свободное время работающий водителем-волонтером в одной из организаций местных спасателей. О происшествии он также написал на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию записями с двух видеорегистраторов.

Господин Сонгсэнг рассказал, что инцидент начался на выезде из тоннеля у Central Festival, где микроавтобус парамедиков и мотоцикл с двумя мужчинами одновременно попытались перестроиться в одну и ту же полосу. Водитель скорой помощи посигналил находившимся на мотоцикле мужчинам, что спровоцировало у тех вспышку ярости.

Мужчины бросился в погоню, в ходе которой один их них нанес несколько ударов топором по стеклам микроавтобуса, второй же несколько раз ударил по машине ножом. При этом мотоциклист и пассажир успели не менее одного раза остановиться и поменяться местами во время преследования.

«Они продолжали преследовать меня, пока не увидели впереди сотрудника дорожной полиции. Тогда мотоцикл затормозил, развернулся и уехал в обратном направлении», – рассказал господин Сонгсэнг.

Как рассказал на пресс-конференции генерал Висан Панмани, нападавшие – 22-летний Сагиб Йомъяй и 29-летний Суттхи Срипун – были арестованы во второй половине дня 23 мая в Вичите. В ходе ареста у мужчин изъяли использовавшиеся в ходе нападения нож и топор, а также самодельное взрывное устройство, самодельный пистолет под патроны для гладкоствольного оружия, два патрона 12 калибра и некое приспособление для употребления марихуаны. Ранее полиция называла другие место и время ареста, а обнаружение оружия и взрывчатки не упоминала вовсе, отметив лишь изъятие патронов. Обнаружение наркотиков не указывалось ни в одном из случаев.

Сагиб и Суттхи были арестованы на основании ордера, выданного пхукетским судом в день нападения. Изначально дело против мужчин было возбуждено по статьям о причинении ущерба собственности и запугивании. Как пояснил шеф полиции Пхукета, в обвинения против Сагиба и Суттхи будут дополнены в соответствии с новыми обстоятельствами, такими как обнаружение в их доме огнестрельного оружия и других запрещенных к свободному обороту вещей. Уже выдвинутые против них обвинения мужчин отрицать не стали. Ранее в полиции говорили, что подозревают обоих арестованных в причастности к незаконному обороту и употреблению наркотиков.