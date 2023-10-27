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Напавшим на полицейских индусам обещают пожизненный запрет на въезд в Таиланд

Глава Иммиграционного бюро Таиланда прибыл на Пхукет в связи с нападением на сотрудников своего ведомства в тамбоне Чернг-Талей днем 26 октября. В ходе визита на остров 27 числа генерал-лейтенант Иттхипхон Иттисанронначай потребовал принять самые жесткие меры против всех причастных к нападению, включая депортацию с пожизненным запретом на въезд в страну. Также последствия грозят и владельцу люксовой виллы, сдавшему жилье индусу, телохранители которого 26 октября оказали физическое сопротивление пришедшим к хозяину полицейским. На вилле также был задержан россиянин с просроченной визой и находилась украинка, которую называют женой главного фигуранта дела. Полиция не уточнила, считаются ли они участниками нападения.

Новости Пхукета

27 Октября 2023, 06:11 PM
Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Нападение на сотрудников Иммиграционного бюро не осталось без внимания нового главы ведомства, который лично прибыл на Пхукет, чтобы отдать распоряжения по делу. Фото: PR Phuket

Иммиграционное бюро Пхукета никак не комментировало вчерашнее нападение на своих сотрудников и последовавшую за этим многочасовую осаду виллы спецназом вплоть до середины дня 27 октября.

Затем офис полковника Тханета Сукчая и провинциальный Департамент PR одновременно выпустили идентичные заявления со ссылкой на генерала Иттхисанронначая, возглавившего бюро менее месяца назад.

Чуть позже PR Phuket дополнительно опубликовала фото, подтверждающие, что генерал отдавал распоряжения не из Бангкока, а непосредственно в пхукетском офисе Иммиграционного бюро, куда прибыл 27 числа.

В качестве главного фигуранта дела был назван Никхил Арора, этнический индус, имеющий также гражданство Вануату. Паспорт этой страны можно купить за деньги, точно так же, как и визу Thailand Elite, по которой индус жил на Пхукете и которую просрочил на два дня. Именно в связи с этим к нему 26 октября пришли сотрудники Иммиграционного бюро, которых охрана индуса решила силой выдворить с территории.

По итогам стычки между полицейскими и телохранителями господину Ароре были предъявлены обвинения в угрозах и оказанию сопротивления официальным лицам при исполнении ими служебных обязанностей. Аналогичные дела должны быть возбуждены против всех причастных.

Ни в сообщении Иммиграционного бюро, ни в публикации PR Phuket не говорится, входят ли в это число арестованный на вилле гражданин России и не арестованная, но, видимо, находившаяся там же гражданка Украины, которую называют женой индуса.

Также предусмотренные законом меры должны быть приняты в отношении владельца виллы. Ему вменяется в вину неисполнение требования статьи 38 Закона об иммиграции, касающейся обязательной регистрации в Иммиграционного бюро иностранных жильцов.

Отдельно пхукетский офис бюро должен оказать необходимую помощь сотрудникам, пострадавшим в ходе инцидента 26 октября. При этом их число точно варьируется от сообщения к сообщению в диапазоне от двух до шести человек. В ходе визита на Пхукет генерал Иттхисанронначай был отдельно сфотографирован с двумя сотрудниками, которым вручил некие конверты, а потом с тремя.

В сообщениях ничего не говорится о содержавшихся на вилле редких животных, которых обнаружили во время штурма и обыска. По всей видимости, проверкой законности их содержания отдельно занимаются ведомства, входящие в структуру Министерства природы.

 

 

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