Напавшая на туриста акула снова стала барракудой

Губернатор Пхукета заявил, что туриста из Японии укусила за ногу не акула, а барракуда.

18 Августа 2017 11:05:22

Крупная барракуда на фоне дайвера у побережья Гондураса. Фото: Nicholas Lindell Reynolds / Wikimedia

Турист из Японии Мейта Кошигое действительно подвергся нападению хищной рыбы во время купания 16 августа, но укусила его не акула, а барракуда, заявил губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. К такому выводу, по словам губернатора, пришел глава пхукетского Центра по изучению и развитию рыболовства в Андаманском море Тахтсапхон Крачангдара. Версию об акуле ранее озвучил Пхукетский центр морской биологии (РМВС)

«Господин Крачангдара заявил, что находит полученные туристом раны похожими на те, что может оставить барракуда. Это крупная рыба с длинным телом и очень острыми зубами, которая обычно охотится в поверхностном слое воды», – заявил губернатор Плодтхонг.

«Деревенский староста (пуяйбан) Камалы подтвердил, что в последние десять лет ни местные жители, ни операторы катеров, ни лодочники, ни туристы не видели акул в этом районе. Однако барракуд местные рыбаки активно ловят, поскольку эти рыбы часто встречаются у берегов Пхукета, а их мясо идет на рыбные шарики. Так что мы полагаем, что туриста укусила барракуда, а не акула», – заявил глава провинции.

Как подчеркнул Норрапхат Плодтхонг, новость об акуле не вызвала никакой паники среди туристов.

«Туркомпании и дайверы были проинформированы о необходимости рассказывать туристам, чтобы они не плавали вдалеке от берега. Пляжные спасатели сейчас уделяют повышенное внимание купальщикам, сотрудники берегового патруля проверяют пляжи», – добавил губернатор.

Напомним, японец Мейта Кошигое пострадал, когда купался на пляже Камала примерно в 200 м от берега. Жители Камалы, с которым пообщались журналисты, предположили, что мужчину укусила за ногу барракуда. Специалисты РМВС высказали версию о черноперой рифовой акуле.

«Для беспокойства нужды нет, поскольку такие случаи происходят очень редко», – заверили в РМВС.