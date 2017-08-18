The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Напавшая на туриста акула снова стала барракудой

Губернатор Пхукета заявил, что туриста из Японии укусила за ногу не акула, а барракуда.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Августа 2017 11:05:22

Крупная барракуда на фоне дайвера у побережья Гондураса. Фото: Nicholas Lindell Reynolds / Wikimedia
Крупная барракуда на фоне дайвера у побережья Гондураса. Фото: Nicholas Lindell Reynolds / Wikimedia

Турист из Японии Мейта Кошигое действительно подвергся нападению хищной рыбы во время купания 16 августа, но укусила его не акула, а барракуда, заявил губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. К такому выводу, по словам губернатора, пришел глава пхукетского Центра по изучению и развитию рыболовства в Андаманском море Тахтсапхон Крачангдара. Версию об акуле ранее озвучил Пхукетский центр морской биологии (РМВС)

«Господин Крачангдара заявил, что находит полученные туристом раны похожими на те, что может оставить барракуда. Это крупная рыба с длинным телом и очень острыми зубами, которая обычно охотится в поверхностном слое воды», – заявил губернатор Плодтхонг.

«Деревенский староста (пуяйбан) Камалы подтвердил, что в последние десять лет ни местные жители, ни операторы катеров, ни лодочники, ни туристы не видели акул в этом районе. Однако барракуд местные рыбаки активно ловят, поскольку эти рыбы часто встречаются у берегов Пхукета, а их мясо идет на рыбные шарики. Так что мы полагаем, что туриста укусила барракуда, а не акула», – заявил глава провинции.

Как подчеркнул Норрапхат Плодтхонг, новость об акуле не вызвала никакой паники среди туристов.

«Туркомпании и дайверы были проинформированы о необходимости рассказывать туристам, чтобы они не плавали вдалеке от берега. Пляжные спасатели сейчас уделяют повышенное внимание купальщикам, сотрудники берегового патруля проверяют пляжи», – добавил губернатор.

Напомним, японец Мейта Кошигое пострадал, когда купался на пляже Камала примерно в 200 м от берега. Жители Камалы, с которым пообщались журналисты, предположили, что мужчину укусила за ногу барракуда. Специалисты РМВС высказали версию о черноперой рифовой акуле.

«Для беспокойства нужды нет, поскольку такие случаи происходят очень редко», – заверили в РМВС.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Раскрыты подробности террористической атаки с угоном пикапов на юге Таиланда
Раскрыты подробности террористической атаки с угоном пикапов на юге Таиланда
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.