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Находившийся в розыске россиянин арестован при выезде из Таиланда в Малайзию

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте россиянина объявленного на родине в розыск по делу о незаконных финансовых транзакциях с общим объемом в эквиваленте 1,6 млрд бат. Мужчину 1991 года рождения арестовали на пограничном переходе в Сатуне, через который он пытался выехать в Малайзию. Сперва у мужчины выявили оверстэй, а потом выяснилось, что он находится в международном розыске. Согласно информации Bangkok Post, арестованный – некто Николай Штанько. Информация о том, где и как долго он жил в Таиланде, отсутствует.

Новости Пхукета

24 Ноября 2023, 02:51 PM
Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Задержанный за оверстэй россиянин оказался фигурантом дела о незаконных финансовых транзакциях в РФ, Фото: Immigration Bureau

Находившийся в международном розыске гражданин России был арестован на КПП в Сатуне во вторник, 21 ноября, сообщило Иммиграционное бюро на пресс-конференции 24 числа. Ведомство не указало имя россиянина, но эту информацию опубликовала газета Bangkok Post. По ее данным, при попытке выехать из Таиланда в Малайзию был арестован 32-летний Николай Штанько.

Иммиграционное бюро уточнило, что у мужчины сперва был выявлен оверстэй, а последующая проверка по базе данных в полицейском участке показала, что господина Штанько давно разыскивает российская полиция. Мужчина обвиняется в незаконных финансовых операциях, совершенных в 2018-2020 годах в Москве и Брянске.

Тайская сторона заявила, что господин Штанько состоял в крупной российской криминальной группировке, а на момент ареста находился в розыске по линии Интерпола, однако сейчас карточка на его имя в «красном списке» отсутствует.

Говоря об обвинениях, Иммиграционное бюро сообщило, что мужчина был причастен к нелегальным финансовым транзакциям на сумму, эквивалентную 1,6 млрд бат. За свои услуги россиянин, по данным тайской полиции, брал 10% и заработал таким образом эквивалент 164 млн бат. Впрочем, эту сумму Иммиграционное бюро получило просто путем вычисления 10% от указанных 1,6 млрд.

Иммиграционное бюро завершило пресс-релиз традиционным призывом сообщать в ведомство о всех свидетельствах преступлений, совершенных в Таиланде тайскими и иностранными гражданами.

В сентябре пхукетский офис бюро озвучил три канала для подачи информации о предполагаемых нарушениях закона иностранцами:

  • Приложение Traffy Fondue,
  • Телефонная горячая линия 09-6036-5485,
  • Онлайн-форма Google Docs.

Периодически на странице Phuket Immigration в Facebook публикуются отчеты о проверках, проведенных на основании полученных от жителей острова данных. Впрочем, пока еще ни в одном отчете не говорилось о том, чтобы кого-то из проверенных привлекли к ответственности за то или иное нарушение закона.

 

 

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