Находившийся в розыске россиянин арестован при выезде из Таиланда в Малайзию

Находившийся в международном розыске гражданин России был арестован на КПП в Сатуне во вторник, 21 ноября, сообщило Иммиграционное бюро на пресс-конференции 24 числа. Ведомство не указало имя россиянина, но эту информацию опубликовала газета Bangkok Post. По ее данным, при попытке выехать из Таиланда в Малайзию был арестован 32-летний Николай Штанько.
Иммиграционное бюро уточнило, что у мужчины сперва был выявлен оверстэй, а последующая проверка по базе данных в полицейском участке показала, что господина Штанько давно разыскивает российская полиция. Мужчина обвиняется в незаконных финансовых операциях, совершенных в 2018-2020 годах в Москве и Брянске.
Тайская сторона заявила, что господин Штанько состоял в крупной российской криминальной группировке, а на момент ареста находился в розыске по линии Интерпола, однако сейчас карточка на его имя в «красном списке» отсутствует.
Говоря об обвинениях, Иммиграционное бюро сообщило, что мужчина был причастен к нелегальным финансовым транзакциям на сумму, эквивалентную 1,6 млрд бат. За свои услуги россиянин, по данным тайской полиции, брал 10% и заработал таким образом эквивалент 164 млн бат. Впрочем, эту сумму Иммиграционное бюро получило просто путем вычисления 10% от указанных 1,6 млрд.
Иммиграционное бюро завершило пресс-релиз традиционным призывом сообщать в ведомство о всех свидетельствах преступлений, совершенных в Таиланде тайскими и иностранными гражданами.
В сентябре пхукетский офис бюро озвучил три канала для подачи информации о предполагаемых нарушениях закона иностранцами:
- Приложение Traffy Fondue,
- Телефонная горячая линия 09-6036-5485,
- Онлайн-форма Google Docs.
Периодически на странице Phuket Immigration в Facebook публикуются отчеты о проверках, проведенных на основании полученных от жителей острова данных. Впрочем, пока еще ни в одном отчете не говорилось о том, чтобы кого-то из проверенных привлекли к ответственности за то или иное нарушение закона.