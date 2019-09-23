На территории храма в Раваи произошел пожар

Полиция озвучила предварительную версию причины пожара в служебном помещении на территории храма в Раваи. Полицейские полагают, что возгорание произошло после короткого замыкания в распределительном щите. Об этом же рассказали и очевидцы из числа храмовых работников.

Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Вирают Тхансирисукворакун из полиции Чалонга получил сообщение о пожаре на территории храма в Раваи около 13:30 субботы, 13 сентября, после чего поставил в известность о происшествии местный муниципалитет, который отправил на место событий два пожарных автомобиля. В течение получаса после прибытия пожарных огонь был потушен. Как выяснилось, на территории храма горело служебное помещение, использовавшееся для хранения вещей.

Храмовые работники рассказали полицейским, что их внимание привлек звук хлопка или взрыва в складском помещении. Внутри они увидели искрящийся распределительный щит, но самостоятельно потушить его не смогли из-за отсутствия огнетушителя.

Как отметил капитан Тхансирисукворакун, предварительный ущерб от пожара был оценен в 200 тыс. бат. Расследование инцидента еще не завершено, но полиция склоняется к версии о том, что пожар возник в результате короткого замыкания.