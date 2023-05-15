На светофоре в Ко-Кэу открыли вторую полосу для разворота в сторону Пхукет-Тауна

В шоссе Thepkrasattri Rd. изменилась дорожная разметка у светофора в Ко-Кэу – теперь там две полосы для разворота в сторону Пхукет-Тауна вместо одной, сообщает Phuket Info Center. Поворот направо по-прежнему разрешен только из второй полосы, проезд прямо по ней запрещен.

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На шоссе Thepkrasattri Rd. изменилась дорожная разметка у светофора в Ко-Кэу – теперь там две полосы для разворота в сторону Пхукет-Тауна вместо одной, сообщает Phuket Info Center.

Ни пхукетский офис Департамента скоростных магистралей, ни районные власти Ко-Кэу в лице местного OrBorTor не сообщали о реорганизации движения.

Как указывает Phuket Info Center, для многих водителей изменение назначения полосы также стало сюрпризом. Кроме того, разметка пока что явно противоречит сигналам светофора.

«Как видно на фото, многие водители просто не в курсе реорганизации, поскольку светофор еще не изменили. Если вы не посмотрите на дорогу, то и не увидите, что разметка изменилась», – отмечает Phuket Info Center.

На светофоре, действительно, пока что не появилось дополнительной стрелки вправо. При этом разметка выполнена обычным белым цветом и поверх старой, которая все еще видна.