На Самуи ликвидировали подпольное казино

Полиция провинции Сураттхани ликвидировала нелегальное казино, работавшее в тамбоне Бо-Пхут на острове Самуи. В ходе рейда были задержаны 19 человек.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 12:00 PM

Полиция и представители администрации Самуи в нелегальном казино в тамбоне Бо-Пхут. Фото: Bangkok Post / Supapong Chaolan

Как сообщает Bangkok Post, нелегальное казино располагалось в одноэтажной постройке коммерческого назначения. Вечером 18 апреля туда пришли сотрудники полиции и представители власти, обнаружившие игру в разгаре.

Задержаны были как сотрудники нелегального заведения, так и посетители, проводившие время за игрой «дракон и тигр». Из 19 задержанных три оказались гражданами Камбоджи.

В ходе рейда полиция изъяла 42 единицы улик, включая наличные деньги на сумму в 45 тыс. бат, колоды игральных карт, игральные кости, покерные фишки, компьютерны, столы для игры в «дракона и тигра» и «хай-ло». Со стен были сняты камеры видеонаблюдения, серверы также конфисковали.

Согласно сообщению официальных лиц, задержанные не стали отрицать вину в участии в нелегальных азартных играх и нарушении коронавирусных ограничений, введенных в рамках Декрета о чрезвычайной ситуации. Гражданам Камбоджи дополнительно были предъявлены обвинения в нелегальном нахождении на территории Королевства Таиланд.