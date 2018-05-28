На рынке в Пхукет-Тауне произошел пожар

Более десяти пожарных расчетов были вызваны для тушения пожара, произошедшего на рынке в восточной части Пхукет-Тауна вечером 27 мая.

28 Мая 2018 11:01:10

Экстренные службы получили сообщение о пожаре на рынке на Surin Rd. около 22:30 вечера. На то, чтобы взять огонь под контроль, пожарным потребовалось около получаса. Однако за это время пламя успело уничтожить более 80 магазинов.

Указывается, что значительную часть торговых точек на рынке составляли магазины одежды. Ущерб от пожара предварительно оценили в 4-5 млн бат.

В ходе борьбы с огнем один из пожарных получил ожоги. О других жертвах не сообщалось. Причина возгорания пока не установлена.