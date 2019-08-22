На рыбном рынке Ланты заметили черноперых рифовых акул

Морской биолог Тхон Тхампронгнавасават призвал усилить меры по защите рифовых акул после того, как эти рыбы были обнаружены выставленными на продажу на одном из рынков острова Ланта. Соответствующий остров находится всего в 30 км от залива Майа, куда акулы вернулись после того, как залив был закрыт для посещения.

22 Августа 2019, 04:58 PM

Фото: Thon Thamrongnawasawat / Facebook

Возвращение черноперых рифовых акул в Майа-Бэй было представлено официальными лицами в качестве одного из свидетельств того, что закрытие залив для посещения благотворно сказалось на восстановлении экосистемы, в течение многих лет разрушавшейся под воздействием антропогенных факторов, прежде всего, чрезмерного туризма.

Комментируя обнаружение рифовых акул на рыбном рынке, господин Тхампронгнавасават отметил, что они не относятся к числу охраняемых видов, но сам специалист убежден, что и им, и ряду других акул требуется защита. Особо господина Тхампронгнавасавата беспокоит сокращение численности акул-молотов и леопардовых акул (в русской традиции их именуют (калифорнийская тройнозубыми).

Одновременно господин Тхампронгнавасават напомнил, что акватория провинции Краби относится к охраняемым зонам и лов молодых акул (длиной до полуметра) там запрещен в любом случае.

«Мы должны усиливать защиту акул, особенно этих двух видов – молотов и леопардовых. Правила о размерах акул для ловли должно быть отменено, нужно запретить ловлю любых акул в охраняемых акваториях», – заявил господин Тхампронгнавасават в публикации на Facebook.

Также специалист призвал к более тщательному изучению самих хищных рыб, поскольку они играют важную роль в морской экосистеме, в частности, в пищевых цепочках океанской фауны.