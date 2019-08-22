На рыбном рынке Ланты заметили черноперых рифовых акул

Возвращение черноперых рифовых акул в Майа-Бэй было представлено официальными лицами в качестве одного из свидетельств того, что закрытие залив для посещения благотворно сказалось на восстановлении экосистемы, в течение многих лет разрушавшейся под воздействием антропогенных факторов, прежде всего, чрезмерного туризма.
Комментируя обнаружение рифовых акул на рыбном рынке, господин Тхампронгнавасават отметил, что они не относятся к числу охраняемых видов, но сам специалист убежден, что и им, и ряду других акул требуется защита. Особо господина Тхампронгнавасавата беспокоит сокращение численности акул-молотов и леопардовых акул (в русской традиции их именуют (калифорнийская тройнозубыми).
Одновременно господин Тхампронгнавасават напомнил, что акватория провинции Краби относится к охраняемым зонам и лов молодых акул (длиной до полуметра) там запрещен в любом случае.
«Мы должны усиливать защиту акул, особенно этих двух видов – молотов и леопардовых. Правила о размерах акул для ловли должно быть отменено, нужно запретить ловлю любых акул в охраняемых акваториях», – заявил господин Тхампронгнавасават в публикации на Facebook.
Также специалист призвал к более тщательному изучению самих хищных рыб, поскольку они играют важную роль в морской экосистеме, в частности, в пищевых цепочках океанской фауны.