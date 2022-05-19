На россиянку напали в Паттайе

Полиция провинции Чонбури расследует нападение на россиянку Елену Зялкову, совершенно вечером 18 мая. Окровавленную женщину подобрал на дороге водитель, которого она жестами попросила о помощи. Рассказать, что произошло, госпожа Зялкова не смогла.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 04:11 PM

Елена Зялкова была госпитализирована после нападения 18 мая. Сразу после происшествия женщина даже не смогла вспомнить, что именно случилось. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post