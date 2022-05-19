На россиянку напали в Паттайе

Как пишет Bangkok Post, водитель Косон Чомчын заметил пострадавшую на дороге, когда проезжал в районе озера Маб-Прачан в тамбоне Нонг-Пры около 21:30. Окровавленная иностранка жестами попросила его остановиться и помочь ей, так что водитель сразу затормозил и вызвал полицию. Женщину доставили в больницу Bang Lamung Hospital.
Лейтенант Чанчай Раккхамчоп из полицейского участка Нонг-Пры рассказал, что Зялкова была одета в спортивный костюм. Осмотр показал наличие травмы головы, а также синяков и ссадин на шее и по всему телу. Россиянка не смогла вспомнить, что конкретно с ней случилось.
Осмотрев окрестности места, где была обнаружена женщина, полицейские обнаружили следы крови на асфальте и тянущийся в джунгли кровавый след. Там сотрудники полиции нашли принадлежащие женщине кроссовки и мобильный телефон.
К расследованию подключена туристическая полиция, но пока что следователям доступна лишь ограниченная информация, в том числе и о мотивах нападавшего. Состояние пострадавшей пока не позволило ее полноценно опросить.