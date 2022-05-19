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На россиянку напали в Паттайе

Полиция провинции Чонбури расследует нападение на россиянку Елену Зялкову, совершенно вечером 18 мая. Окровавленную женщину подобрал на дороге водитель, которого она жестами попросила о помощи. Рассказать, что произошло, госпожа Зялкова не смогла.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 04:11 PM
Елена Зялкова была госпитализирована после нападения 18 мая. Сразу после происшествия женщина даже не смогла вспомнить, что именно случилось. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Елена Зялкова была госпитализирована после нападения 18 мая. Сразу после происшествия женщина даже не смогла вспомнить, что именно случилось. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, водитель Косон Чомчын заметил пострадавшую на дороге, когда проезжал в районе озера Маб-Прачан в тамбоне Нонг-Пры около 21:30. Окровавленная иностранка жестами попросила его остановиться и помочь ей, так что водитель сразу затормозил и вызвал полицию. Женщину доставили в больницу Bang Lamung Hospital.

Лейтенант Чанчай Раккхамчоп из полицейского участка Нонг-Пры рассказал, что Зялкова была одета в спортивный костюм. Осмотр показал наличие травмы головы, а также синяков и ссадин на шее и по всему телу. Россиянка не смогла вспомнить, что конкретно с ней случилось.

Осмотрев окрестности места, где была обнаружена женщина, полицейские обнаружили следы крови на асфальте и тянущийся в джунгли кровавый след. Там сотрудники полиции нашли принадлежащие женщине кроссовки и мобильный телефон.

К расследованию подключена туристическая полиция, но пока что следователям доступна лишь ограниченная информация, в том числе и о мотивах нападавшего. Состояние пострадавшей пока не позволило ее полноценно опросить.

 

 

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