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На россиян пришлась треть всех визовых проверок в сентябре

Граждане России были основным объектом внимания Иммиграционного бюро Пхукета в рамках сентябрьского раунда кампании X-Ray Foreigner, направленной на выявление нарушителей визового законодательства.

Новости Пхукета

10 Октября 2023, 11:00 AM
Сотрудники полиции в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Сотрудники полиции в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Отчет Иммиграционного бюро за сентябрь. Фото: Phuket Immigration

Отчет Иммиграционного бюро за сентябрь. Фото: Phuket Immigration

Как следует из отчета Иммиграционного бюро, в сентябре подчиненные полковника Тханета Сукчая проверили 375 иностранных граждан, в том числе – 128 граждан России.

На втором месте расположились граждане Китая, в отношении которых было проведено 28 визовых проверок. Оставшиеся места в первой пятерке заняли британцы (23 проверки), бирманцы (20 проверок) и, неожиданно, канадцы (18 проверок).

Всего было осуществлено 13 арестов по профильным для Иммиграционного бюро статьям, включая семь случаев превышения разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй). Также в отчете упомянуты два ареста по статье о грабеже. По всей видимости, это связано с вынесенными в связи с этим предупреждениями. Всего в сентябре было выдано пять желтых карточек: по две гражданам Великобритании и Мьянмы, плюс одна гражданину России.

В географии адресов, по которым проводились проверки, лидирует зона ответственности полиции Чалонга, то есть сам Чалонг и Раваи (77 проверок из 228). На втором месте находится Патонг (38 проверок).

 

 

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