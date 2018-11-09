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На пути разворотных эстакад встала пхукетская история

Строительство двух разворотных эстакад на Thepkrasattri Rd. начнется в лучшем случае через год, поскольку подрядчику City Plan Professional Co Ltd необходимо заново провести оценку экологического воздействия проекта EIA.

Таньялак Сакут

9 Ноября 2018, 01:31 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как писали «Новости Пхукета» ранее, строительство двух эстакад для разворота транспорта на Thepkrasattri Rd. должно было начаться еще два года назад.

Согласно проекту, первая эстакада должна была быть построена в районе старинного особняка Jeeteng Mansion к югу от памятника Героиням, вторая – у поворота на Най-Янг в Таланге.

Впрочем, строительство до сих пор не началось. Сперва возникли проблемы с выкупом земли у владельцев, а затем стало известно, что эстакада в Ко-Кэу располагается слишком близко к двум объектам, имеющим историческую значимость. Об этом «Новостям Пхукета» сообщил глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Сомванг Лоханут.

«Только после запуска проекта мы узнали, что в 1 км от планируемой эстакады в Ко-Кэу находятся два объекта исторической значимости. Мы не осознавали этого, пока местные жители не подали жалобу. Так что мы готовим новый отчет об экологическом воздействии проекта, как того требует закон», – заявил господин Лоханут.

Первый из упомянутых объектов – Национальный музей Таланга, находящийся неподалеку от памятника Героиням на Soi Lak Mueang 1. Второй – комплекс Ban Phraya Wichit Songkram, где сохранились руины укрепленного губернаторского особняка, построенного после восстания китайских рабочих 1876 года. В 1985 году комплекс был признан объектом национального наследия.

В среду, 7 ноября, на Пхукете прошли очередные общественные слушания, посвященные судьбе эстакады в Ко-Кэу. Официальные лица выслушали соображения местных жителей и рассказали им о сути проекта.

По словам господина Лоханута, новый сертификат EIA будет получен не ранее, чем через год.

 

 

 

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