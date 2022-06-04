На пляже в провинции Пханг-Нга нашли дельфина

В Пхукетский центр морской биологии (РМВС) на мысе Панва доставили дельфина, обнаруженного местным жителем 4 июня на пляже Кхук-Кхак в провинции Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 12:30 субботы дежурный на базе ВМФ в провинции Пханг-Нга получил сообщение о дельфине, обнаруженном на пляже Кхук-Кхак в округе Такуа-Па. О морском млекопитающем сообщил военным морякам местный житель Абхисит Сунтхонгхао.

База ВМФ связалась со штабом национального парка Khao Lak – Lam Ru National Park Office, после чего специалисты выехали на пляж. Там они обнаружили дельфина длиной около 1,5 м, который находился в мелкой воде и очевидно нуждался в помощи, но был еще жив.

Третье региональное командование не сообщило, имелись ли на теле дельфина какие-либо видимые раны. Его возраст, пол или видовая принадлежность также указаны не были. Военные моряки лишь уточнили, что морское млекопитающее, видимо, оказалось на берегу по причине сильных волн в Андаманском море.

Сейчас дельфин находится в РМВС. Специалисты центра пока не сообщили о его текущем состоянии.