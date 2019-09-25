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На пляже в Патонге собрали две тонны мусора

Более 100 муниципальных служащих приняли участие в уборке пляжа в Патонге 23 сентября. В ходе двухчасовой акции было собрано свыше 2 т мусора, вынесенного на берег волнами.

Новости Пхукета

25 Сентября 2019, 09:40 AM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Как заявил The Phuket News глава отдела санитарной работы при муниципалитета Патонга Тхиннакорн Кхунтасима, уборка проводилась не на всей территории пляжа, а лишь на участке «к югу» от опорного пункта полиции и выхода с Бангла-Роуд. Акция продолжалась два часа.

«Всего лишь за два утренних часа мы собрали более 2 тыс. кг мусора, при этом во время уборки море продолжало выбрасывать на берег новый. Мусор все прибывал, и служащие продолжали убирать его», – заявил господин Кхунтасима.

Большую часть собранного мусора, по словам представителя муниципалитета, составляли стеклянные бутылки и пластиковые пакеты.

«В других частях пляжа также было много морского мусора», – констатировал господин Кхунтасима.

По его словам, муниципальные служащие на ежедневной основе проводят уборку пляжа в Патонге, но 23 сентября мусора было больше, чем обычно.

«Люди, пожалуйста, не оставляйте на пляже бутылки и другой мусор после отдыха у моря. Это плохо для пляжа. Неподалеку есть мусорные баки, куда можно выбросить отходы», – попросил господин Кхунтасима.

 

 

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