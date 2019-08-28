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На пляже в Краби нашли запутавшуюся в сетях и веревках мертвую черепаху

Мертвую морскую черепаху вынесло на пляж Тхунг-Талэ в провинции Краби во вторник, 27 августа. Запутавшееся в сетях морское животное было обнаружено на берегу сотрудниками Департамента национальных парков, патрулирующих территорию природного заказника Thung Thalay Non-hunting Area.

28 Августа 2019, 05:41 PM
Фото: DNP

Фото: DNP

Как пояснил глава отделения Департамента национальных парков по провинции Краби Суват Суксири, обнаруженная черепаха была представителем вида зеленых морских черепах. Соответствующий вид в Таиланде относится к числу охраняемых в соответствии с Законом о защите и сохранении дикой природы от 1992 года.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов относит зеленых морских черепах к вымирающим видам животных (EN).

Господин Суксири подтвердил, что найденная в черепаха запуталась в сетях и веревках. Отмеченные у нее раны были, видимо, получены, когда животное пыталось освободиться. На берег черепаху вынесло через два или три дня после смерти.

По словам господин Суксири, специалисты полагают, что именно рыболовная сеть погубила 50-килограммовую черепаху.

 

 

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