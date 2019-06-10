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На пляже Тхай-Муанг нашли раненого дельфина

Центр изучения и развития аквакультуры в провинции Пханг-Нга принял на лечение раненого дельфина, обнаруженного на пляже Тхай-Муанг в воскресенье, 9 июня.

10 Июня 2019, 04:27 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Раненого дельфина заметила на пляже Тхай-Муанг около 16:00 воскресенья. Сперва на место событий прибыли сотрудники Департамента национальных парков, а затем – специалисты находящего неподалеку Центра изучения и развития аквакультуры. Обследовав дельфина, они пришли к выводу, что он слишком слаб, чтобы возвращаться в море.

Как сообщает PR-служба провинции Пхукет, у дельфина был обнаружен порез под правым глазом, а также кровоподтеки в районе рта и на спинном плавнике. В настояший момент неизвестно, как именно морское млекопитающее получило указанные травмы.

 

 

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