На пляже Най-Янг нашли старую торпеду

Представители вооруженных сил официально подтвердили, что объект, обнаруженный 3 октября на пляже Най-Янг, действительно является торпедой.

5 Октября 2017 11:38:29

Саперный отряд пхукетской полиции и специалисты с базы ВМФ в провинции Пханг-Нга изучили подозрительный объект, обнаруженный на пляже Най-Янг во вторник, и пришли к выводу, что это действительно торпеда.

Как пояснил лейтенант Тханакрит Джамджит с базы ВМФ в Пханг-Нга, возраст найденной на пляже торпеды может составлять несколько десятков лет. Возможно, она была изготовлена еще до Второй мировой войны.

Лейтенант пояснил, что торпеда будет вывезена с пляжа и уничтожена в безопасном месте.