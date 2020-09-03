Мэр Раваи Арун Солос заявил о том, что возглавляемый им муниципалитет планирует запретить выгул собак на пляже Най-Харн и установить штраф для нарушителей в размере до 2 тыс. бат.

Новости Пхукета

3 Сентября 2020, 11:50 AM

На пляже Най-Харн планируют запретить выгул собак и ввести штрафы за нарушение запрета. К бродячим псам претензий нет. Фото: Phuket Lifeguard Service

Инициатива была предложена после того, как один из посетителей пляжа пожаловался, что стал объектом агрессии двух собак, которых другой отдыхающий привел на пляже без поводков.

«Мы поставим информационный щит с разъяснением, что приводить собак нельзя. Доступ на песок для них будет закрыт, но их можно будет выгуливать на покрытой травой территории около пляжа с 7:00 до 19:00. На информационном щите также будет содержаться предупреждение о штрафе за нарушение запрета в размере до 2 тыс. бат», – поделился планам Арун Солос.

«Мы [мунициалитет Раваи] совместно обсудим данное правило и штраф на этой неделе», – добавил он.

Также мэр Раваи добавил, что опасения вызывает и количество бродячих собак на Най-Харне, хотя какой-либо борьбы с ними не планируется.

Господин Солос заявил, что в его офис пока не поступали сообщений о нападении бродячих псов на кого-либо. Но если такое произойдет, то проявившая агрессию собака будет отловлена и удалена с пляжа.

«Ко мне поступала информация, что там много бродячих собак, некоторые из которых пугали отдельных отдыхающих. Но я не слышал о том, чтобы на кого-то напали или покусали. Я думаю, эти собаки не агрессивны и не пытаются кусаться. Но если собака нападет на человека на пляже, я направлю туда специалистов, чтобы удалить ее с пляжа», – заявил мэр Раваи.

Также господин Солос отметил, что местные жители имеют привычку заботиться о бродячих псах.

«Некоторые люди приносят им еду на пляже, другие – кормят в храме неподалеку. Собаки не ищут пропитания в мусоре на пляже, поскольку мусор с Най-Харна выводится каждый день», – заявил мэр.