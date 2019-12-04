Полиция отказалась рассказать, что стало причиной конфликта между американским туристом и персоналом ресторана на пляже Карон, после которого иностранцу пришлось убегать от разгневанной толпы сотрудников заведения.

Новости Пхукета

4 Декабря 2019, 04:13 PM

На пляже Карон произошла драка между туристом и персоналом ресторана. Фото: Полиция Карона

Видео погони местных жителей за иностранцем было опубликовано в социальных сетях в понедельник, 2 декабря, и вызвало широкий резонанс. При этом камера уличного наблюдения сняла лишь часть событий, ввиду чего невозможно понять, из-за чего разгорелась драка, насколько серьезным был обмен ударами и удалось ли иностранцу убежать от преследователей, которых было более десятка.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» шеф полиции Карона полковник Правит Суттхирыангарун подтвердил, что инцидент действительно произошел на территории, где обеспечивает правопорядок его участок. За иностранцем гнался персонал заведения Aof Seafood. Происходило все в районе 16:30. Во всяком случае в это время подчиненный полковника Суттхирыангаруна майор Течин Дитхонгон получил вызов в Aof Seafood.

По словам полковника, убегавшим от разгневанных работников ресторана иностранцем был некий «господин Коннелли», 44-летний гражданин США. Противоположную сторону конфликта на месте событий представляли 27-летний гражданин Таиланда Тхирапорн Тхитаяпорн и двое бирманцев – 20-летний Ао Мин Вен и 21-летний Нади. Всех их в итоге оштрафовали на 500 бат. К другим сотрудникам заведения никаких мер, по всей видимости, принято не было.

Из беседы с четырьмя участниками инцидента полицейские выяснили, что господин Коннели о чем-то говорил с сотрудниками ресторана и входе разговора произошло «недопонимание», которое затем вышло из под контроля и вылилось в драку, попавшую в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

Как заявил полковник Суттхирыангарун, стороны затем обсудили произошедшее и пришли к согласию. Суть конфликта полицейский не раскрыл, но заверил, что в ходе драки никто не получил серьезных травм.





