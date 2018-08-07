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На пхукетской верфи произошел пожар

Туристическое судно загорелось во время проведения ремонтных работ на верфи Asian Phuket Marine and Dockyard во второй половине дня 6 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Августа 2018 11:06:41

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре на верфи в Рассаде около 13:30 дня. К моменту, когда специалисты прибыли на место событий, судно уже было охвачено пламенем. Работу пожарных затрудняли густой дым и сильный ветер, раздувавший огонь. В результате тушение судна заняло около полутора часов, повреждения получили также и другие лодки, находившиеся неподалеку.

Название загоревшейся лодки в полицейском отчете не указано, информация о ее владельце также отсутствует. Известно лишь, что 20-метровое судно было рассчитано на перевозку 125 пассажиров и семи членов команды (включая капитана).

Как рассказал владелец верфи Йодсанат Сонгкетвонг, судно было доставлено для ремонта 31 июля, завершить работы сотрудники верфи планировали к 8 августа. По предварительной версии, пожар начался в тот момент, когда рабочие резали металлические конструкции. Искры могли упасть на некий горючий материал и привести к возгоранию. Ущерб от пожара, по оценке полицейских, составил не менее 4-5 млн бат.

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