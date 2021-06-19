На Пхукетском рынке обнаружили выставленных на продажу акул

Пользователи социальных сетей выступили с резким осуждением факта торговли тушками черноперых рифовых акул на одном из рыбных рынков в Рассаде. Впрочем, глава пхукетского офиса Управления рыболовства Ватчарин Раттаначу мог лишь признать, что ничего незаконного в ловле и продаже этих акул нет, поскольку данный вид не относится к числу охраняемых.

Чутхарат Плерин

19 Июня 2021, 04:03 PM

Акулы на пхукетском рынке 18 июня.

«В настоящий момент черноперая рифовая акула не является охраняемым видом», – заявил господин Раттаначу в беседе с The Phuket News.

«Я понимаю, что эти фото [снимки пластиковых ящиков с мертвыми акулами] могут задеть чувства людей, которые любят животных. Однако ловля и продажа этих акул в Таиланде не является нелегально», – добавил он.

Близкие к уязвимым

Международный союз охраны природы относит черноперых рифовых акул к категории близких к уязвимому положению видов, то есть не включает в число тех, кому грозит исчезновение. Как указывает «Википедия», мясо черноперых рифовых акул используют в пищу, «однако они не представляют существенного интереса для коммерческого рыбного промысла». Для человека эти акулы также не опасны.

Известный на Пхукете морской биолог Тхон Тхамронгнавасават на протяжении многих лет добивается пересмотра охранного статуса этих рыб в Таиланде, однако успеха пока не добился. Свою кампанию в защиту акул он начал после скандала с публикацией фотографий мертвых акул, выставленных на продажу на рыбном рынке на острове Ланта.

«Черноперые рифовые акулы и многие другие акулы не относятся к числу охраняемых видов в Таиланде. Я пытался добиться изменений много раз. Надеюсь, мы увидим прогресс, особенно в отношении молотоголовых и леопардовых акул, численность которых стремительно снижается», – писал доктор Тхамронгнавасават на своей странице в Facebook в 2019 году.

«Мы должны добиваться защиты акул, особенно представителей двух вышеперечисленных видов», – добавлял морской биолог.

Специалист подчеркивал важность информационной работы с населением, чтобы люди узнавали о важности акул для морской экосистемы.

«Акулы – важная часть морской экосистемы и пищевой цепи. Также акулы важны и для туризма», – отмечал доктор Тхамронгнавасават.

Охота в Краби

Изменить ситуацию может широкий общественный резонанс. Как пишет Bangkok Post, тайское Министерство природных ресурсов и окружающей среды совсем недавно все же задумалось о том, чтобы все же включить черноперых рифовых акул в список охраняемых видов. Реакцию ведомства вызвало разошедшееся по TikTok видео, на котором группа из пяти мужчин вела охоту на акул с огнестрельным оружием. Резонанс начался 14 июня.

Сама охота на акул проходила в провинции Краби, но вне охраняемой акватории национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi (примерно в 96 км от него). Стрельба велась с борта моторного катера Ding Lor Zing. Охотники застрелили и подняли на борт трех черноперых рифовых акул и двух каранксов (тревалли).

Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча осудил поведение охотников, назвав его «актом беспричинной жестокости».

«Я уже отдал распоряжение постоянному секретарю министерства Джатупорну Бурутпхату наладить работу с профильными ведомствами для пересмотра нашей политики в отношении защиты морских ресурсов. Ведомства на местах также получили распоряжение усилить контроль акваторий и повысить качество образовательной работы с местным населением», – заявил министр.

Намерение пересмотреть охранный статус черноперых рифовых акул подтвердил и генеральный директор Департамента морских и прибрежных ресурсов Сопон Тхонгди.

«Эти акулы не представляют угрозы для людей», – добавил он.

Господин Тхонгди отметил, что региональное управление его ведомства уже получило распоряжение обратиться в полицию Краби с заявлением на стрелков из резонансного видео. Однако в вину им будет вменяться «использование лодки без надлежащего разрешения», что карается лишь штрафом в размере до 10 тыс. бат.

Сокращение численности акул в акваториях провинций Пхукет, Краби и Пханг-Нга отмечают многие дайверы с многолетним опытом погружений в этих водах. При этом о проблеме осведомлены и официальные лица, поскольку неоднократно упоминали именно «возвращение» акул как свидетельство улучшения состояния той или иной локальной экосистемы в результате своих действий. В частности, говорилось о возвращении акул в залив Майя-Бэй после его закрытия для туристов и на Симиланы после лимитирования ежедневного турпотока туда.