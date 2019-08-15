На пхукетском пляже нашли выдру

Местные жители обнаружили на пляже Банг-Тао выдру, предположительно, вынесенную на побережье волнами. В настоящий момент животное поправляется под присмотром специалистов ветклиники Anon Vet Clinic в Таланге.

Таньялак Сакут

Информацию об обнаружении выдры на пляже Банг-Тао корреспонденту The Phuket News подтвердил господин Понгчарт Чоыхом, возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге. По словам господина Чоыхома, изможденное животное было выброшено на побережье волнами около 3:00 ночи 11 августа.

В настоящий момент неизвестно, как выдра оказалась в море. При этом господин Чоыхом отметил, что животное, судя по всему, привычно к общению с людьми. На фотографиях из ветклиники она тоже выглядит ручной и общительной.

Господин Чоыхом отметил, что именно по этой причине выдру не планируется выпускать на волю на густонаселенном Пхукете. Животное отвезут в Центр защиты дикой природы в провинции Пханг-Нга. Дальнейшая судьба выдры будет решаться уже там.

Господин Анон Суатесуттхипан из Anon Vet Clinic отметил, что животное пока что еще не восстановило силы. Имеются вопросы и к состоянию здоровья выдры.

«У выдры есть рана на подбородке. Также у нее покрасневшие глаза и заложенный нос, из-за чего ей сложно дышать. Я оказал животному первую помощь и дал лекарства. Сейчас выдра чувствует себя лучше, демонстрирует нормальный аппетит и выглядит более сильной, чем раньше», – рассказал господин Суатесуттхипан.

При этом ни ветеринар, ни господин Чоыхом из заказника Khao Phra Theaw не смогли ответить на вопросы о возрасте и поле найденного на пляже животного. Господин Чоыхом лишь указал, что речь идет о так называемой азиатской бескоготной выдре. Соответствующий вид обитает в мангровых и пресноводных болотах Индонезии, Филиппин и других стран азиатского региона.