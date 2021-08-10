На Пхукете запустили торговые автобусы с доступными товарами

Пхукетское отделение Министерства торговли запустило мобильные торговые точки с доступными товарами. Продукты питания и предметы первой необходимости развозят автобусы сонгтэу. Осуществлять продажу планируется в 120 точках по всему острову.

Церемония презентации новой услуги Mobile Commerce Bus прошла 9 августа у здания Provincial Hall. Участие в ней приняли губернатор Наронг Вунсиеу и глава пхукетского офиса Минторговли Преммани Субчокчай.

Говоря о проекте Mobile Commerce Bus, госпожа Субчокчай отметил, что продажа товаров с автобусов будет вестись с большими скидками. Цель инициативы – «подстегнуть низовую экономику и снизить у жителей необходимость отправляться на шопинг».

«В проекте будут задействованы два автобуса. Каждый будет выезжать в 60 заранее установленных точек в каждом из трех округов. Всего таких точек будет 120. Автобусы будут работать с 9 августа по 7 сентября», – заявила госпожа Субчокчай.

«По сниженным ценам будут предлагаться свыше 70 наименований продукции, скидки на некоторые будут составлять 40-60%. В основном это сельскохозяйственная продукция и товары местных сообществ, такие как куриные яйца, растительное масло, рис, сушеная рыба, санитайзер для рук на спиртовой основе, маски и другие вещи. Мы действительно надеемся, что эта схема позволит людям снизить расходы на жизнь, лучше управлять бюджетом и меньше подвергать себя риску, посещая местные рынка. Дополнительно мы надеемся, что это поможет фермерам представить свою продукцию потребителям», – добавила она.

График работы мобильных торговых точек уже опубликован Facebook по адресу https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785916735422668&id=147709272576754





Напомним, что 9 августа на фоне локальной вспышки коронавируса в Пхукет-Тауне был закрыт главный продуктовый рынок на Ranong Rd., а также рынок, находящийся напротив него. Ранее по аналогичной причине закрывался рынок у торгового центра Robinson.