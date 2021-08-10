Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете запустили торговые автобусы с доступными товарами

Пхукетское отделение Министерства торговли запустило мобильные торговые точки с доступными товарами. Продукты питания и предметы первой необходимости развозят автобусы сонгтэу. Осуществлять продажу планируется в 120 точках по всему острову.

10 Августа 2021, 04:41 PM
На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

На Пхукете запустили выездную продажу доступных товаров. Фото: NNT

Церемония презентации новой услуги Mobile Commerce Bus прошла 9 августа у здания Provincial Hall. Участие в ней приняли губернатор Наронг Вунсиеу и глава пхукетского офиса Минторговли Преммани Субчокчай.

Говоря о проекте Mobile Commerce Bus, госпожа Субчокчай отметил, что продажа товаров с автобусов будет вестись с большими скидками. Цель инициативы – «подстегнуть низовую экономику и снизить у жителей необходимость отправляться на шопинг».

«В проекте будут задействованы два автобуса. Каждый будет выезжать в 60 заранее установленных точек в каждом из трех округов. Всего таких точек будет 120. Автобусы будут работать с 9 августа по 7 сентября», – заявила госпожа Субчокчай.

«По сниженным ценам будут предлагаться свыше 70 наименований продукции, скидки на некоторые будут составлять 40-60%. В основном это сельскохозяйственная продукция и товары местных сообществ, такие как куриные яйца, растительное масло, рис, сушеная рыба, санитайзер для рук на спиртовой основе, маски и другие вещи. Мы действительно надеемся, что эта схема позволит людям снизить расходы на жизнь, лучше управлять бюджетом и меньше подвергать себя риску, посещая местные рынка. Дополнительно мы надеемся, что это поможет фермерам представить свою продукцию потребителям», – добавила она.

График работы мобильных торговых точек уже опубликован Facebook по адресу https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785916735422668&id=147709272576754

Напомним, что 9 августа на фоне локальной вспышки коронавируса в Пхукет-Тауне был закрыт главный продуктовый рынок на Ranong Rd., а также рынок, находящийся напротив него. Ранее по аналогичной причине закрывался рынок у торгового центра Robinson.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете скорректировали график вакцинации
На Пхукете выявят небезопасные для туристов места
Турист из Дании заблудился в джунглях Пхукета
Центральный рынок Пхукет-Тауна закрыли из-за коронавируса
На Пхукете за день выявили 81 новый случай коронавируса
Полиция задержала убийцу 57-летней туристки из Швейцарии
На Пхукете расширен список подлежащих закрытию заведений
Пхукет изолируется от материка
На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера
Пхукет ввел новые коронавирусные ограничения
Женщина погибла в результате падения с седьмого этажа кондоминиума
У озера Банг-Вад нашли нелегальную плантацию какао
Губернатор проверил лагеря проживания трудовых мигрантов
Губернатор проверил лагеря проживания трудовых мигрантов
Число случаев COVID-19 на Пхукете превысило 1 тысячу

 

SAii Laguna Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket

 