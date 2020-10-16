На Пхукете запускают экскурсию по китайским храмам

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) намерен предложить жителям и гостям острова экскурсии по китайским храмам в дни Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

16 Октября 2020, 04:22 PM

Фото: МСОТ

Как рассказала глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири, в ходе экскурсии участники посетят девять китайских храмов: Bang Neow Shrine, Iew Tian Keng Shrine, Jui Tui Shrine, Tai Seng Pud Jor Shrine, Jeng Ong Shrine, Lim Hu Tai Su Shrine, Lai Thu Tao Bo Keng Shrine, Sam Sae Ju Hud Shrine и Sui Boon Tong Shrine.

Экскурсии будут проходить с 17 по 21 октября. Продолжительность – с 9:00 утра примерно до 18:00 вечера. Впрочем, в ТАТ ожидают, что ежедневно поток экскурсантов будет составлять сего 60 человек. Стоимость туров также будет скромной – 99 бат с человека.

Госпожа Роннасири также отметила, что на период с 17 по 25 октября на Пхукете были забронированы около 9 тыс. отельных номеров, что, по ее данным, соответствует 18% всего номерного фонда в настоящий момент.

«Большинство бронирований предполагают размещение в течение трех дней и двух ночей», – добавила госпожа Роннасири.

С учетом размещения, питания и транспорта ожидаемые траты туристов составят всего лишь 2,5 тыс. бат в сутки. Тем не менее, в пхукетском офисе ТАТ все равно считают, что это должно «вернуть туристическую отрасль к жизни».