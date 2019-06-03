На Пхукете зафиксировано снижение числа заболеваний денге

Наступление сезона дождей не привело к росту числа заболеваний лихорадкой денге на Пхукете. В других провинциях случаи денге участились, но на фоне общей неблагоприятной картины с начала года приходит дождей особой роли не сыграл.

Новости Пхукета

3 Июня 2019, 04:14 PM

Фото: AFP

Наступление сезона дождей в Таиланде привело к росту числа заболеваний лихорадкой денге, однако скачок был не столь резким, как год назад. Главная причина – необычно высокий уровень заболеваемости в январе-апреле. На этом фоне сезонный майский всплеск болезни даже не выглядит слишком значительным.

Согласно последнему отчету Департамента по контролю за распространением заболеваний (DDC) Министерства здравоохранения Таиланда, с 1 января по 28 мая в стране было официально зафиксировано 23,6 тыс. случаев денге, количество скончавшихся в результате болезни составило 30 человек. Статистика почти вдвое хуже прошлогодней, когда за аналогичный период было зафиксировано 12,8 тыс. заболеваний и 18 смертей. Однако винить в ухудшении ситуации нужно не последний месяц, а четыре предыдущих.

Согласно отчетам DDC, за четыре майские недели (с 30 апреля по 28 мая, недели номер 17-20 в отчетах ведомства) было зафиксировано 5517 случаев заболевания денге, тогда как средний показатель января-апреля составлял 4526 случаев в месяц. Таким образом рост показателя составил 22%.

Для сравнения, год назад за недели 17-20 было зафиксировано 4044 случая заболевания при среднем показателе января-апреля на уровне 2180 случаев. Рост показателя тогда составлял 85%, что четко связывало всплеск распространения болезни с началом сезона дождей.

Как видно из данных DDC, рост показателя в мае (с 4044 до 5517) был не столь значительным, сколько изменение в предыдущие месяцы (со средних 2180 до 4526). Именно в эти четыре месяца наблюдалось двукратное увеличение числа случаев денге по сравнению с прошлогодними показателями. При этом в мае разрыв, наоборот, сократился с 107% год к году до 36% год к году.

Фактически речь идет о том, что в январе-апреле этого года жители и гости Таиланда болели денге практически с той частотой, которая характерна для низкого сезона. Данным фактом и объясняется высокий уровень смертности по итогам января-мая.

При этом на Пхукете денге продолжает идти на спад, а случаев заболевания с летальным исходом не было вовсе.

В начале мая глава местного офиса Минздрава (РРНО) говорил «Новостям Пхукета», что оснований для беспокойства нет, и статистика DDC эти слова подтверждает.

Согласно последнему отчету ведомства в мае на острове было официально зафиксировано всего 25 случаев денге при среднем показателе января-апреля в 36 случаев. При этом еще год назад в январе-июне средний показатель Пхукета составлял 71 случай денге в месяц, а в 2013 году (когда ситуация была особенно тяжелой) в аналогичный период в среднем фиксировалось по 238 случаев денге в месяц, а иногда показатель достигал 120 случаев в неделю.

В отчетах тайского Минздрава Пхукет входит в состав так называемого 11 региона, состоящего из семи провинций. По количеству случаев денге они располагаются в следующем порядке: Накхон-Сри-Тхаммарат (1103 заболевания, 3 смерти), Краби (220 заболеваний, 1 смерть), Чумпхон (196 заболеваний), Пхукет (169 заболеваний), Сураттхани (156 заболеваний), Пханг-Нга (134 заболевания), Ранонг (60 заболеваний, 1 смерть).

По числу заболеваний на 100 тыс. населения список выглядит следующим образом: Накхон-Сри-Тхаммарат (70,89), Пханг-Нга (50,27), Краби (47,02), Пхукет (42,45), Чумпхон (38,54), Ранонг (31,62), Сураттхани (14,8).

В случае с Пхукетом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения сложно считать заслуживающим доверия, поскольку в статистике учитывается только официальное население острова без приезжих из других провинций и иностранцев. Хотя даже с учетом этого официальный показатель Пхукета (42,45) не сильно выше среднего по стране (35,76).

Подробнее о лихорадке денге и защите от нее можно прочитать здесь.