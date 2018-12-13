На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) начинает кампанию по предотвращения распространения вируса чикунгунья на острове, после того как государственные больницы провинции сообщили о том, что с начала ноября по текущий момент было подтверждено 69 случаев заболевания.

Таньялак Сакут

13 Декабря 2018, 10:54 AM

Фото: Муниципалитет Раваи

В беседе с The Phuket News глава РРНО Танит Сермкэу подтвердил, что в ноябре на Пхукете было отмечено 47 случаев заражения вирусом чикунгунья, а с начала декабря – еще 21 случай. Как пояснил господин Сермкэу, к зоне риска относятся локации с высокой плотностью населения, такие как «Рассада, Вичит, Талад-Яй, а также Раваи». Именно на юге острова местные власти первыми открыто заявили о возросшем числе случаев заражения вирусом чикунгунья. Глава РРНО подчеркнул, что случаев смерти от вируса зафиксировано не было, и призвал жителей острова не паниковать.

Вирус чикунгунья, как и лихорадка денге, разносится комарами, поэтому основные методы борьбы с распространением болезни – уничтожение насекомых-разносчиков. Муниципалитет Раваи уже приступил к соответствующей работе. На юге острова окуривают дымом потенциальные места размножения комаров, а также раздают жителям информационные буклеты с информацией о том, как бороться с комарами и не давать им активно плодиться.

Согласно информации на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переносчиками вируса чикунгунья являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые разносят и другие вирусы, включая денге. Симптомы чикунгуньи и денге также являются схожими. После заражения у человека начинается внезапная лихорадка с высокой температурой, сопровождаемая сильными болями в суставах, мышечными и головными болями, тошнотой, усталостью и появлением сыпи.

Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи нет, вакцин против вируса также пока не разработано. Впрочем, серьезные осложнения у заболевших развиваются редко, в группе риска находятся преимущественно лица пожилого возраста. При подозрении на вирус необходимо оперативно обратиться в больницу, сдать анализы и следовать рекомендациям терапевта.

Напомним, основным способом защиты от денге и чикунгуньи является борьба с комарами, в частности, устранение условий для их активного размножения. Комары откладывают личинки в местах со стоячей водой, поэтому такие емкости должны быть как минимум закрытыми. Если же закрыть емкость невозможно, то необходимо регулярно проверять воду и обрабатывать ее средствами от комаров, которые можно купить практически в любом магазине. Также важно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, применять другие средства против насекомых.