Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток

Пхукетская полиция провела рейд, в ходе которого задержала 30 граждан Таиланда и 30 граждан Мьянмы за нелегальные азартные игры. Задержанные делали ставки на исход петушиных боев.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Января 2020, 10:47 AM
На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток. Фото: Phuket PR Department

Cотрудники полиции во главе с полковниками Бандитом Кхаосутхамом и Суджином Нинборди провели рейд в поселке Борэ (в районе мыса Панва) во второй половине дня воскресенья, 12 января.

Как пояснил полковник Нинборди, решение о проведении операции было принято после получения наводки от информатора, и предоставленная им информация оказалась достоверной. Когда сотрудники полиции явились в указанное место на Muangthong – Borrae Rd., петушиные бои были в разгаре, а вокруг ринга с петухами толпилось множество людей.

По словам полковника, при виде полиции многие из делавших ставки попытались сбежать, но сотрудникам правоохранительных органов все же удалось задержать 30 граждан Таиланда и 30 граждан Мьянмы. Бойцовые петухи были изъяты в качестве вещдоков.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет остается среди провинций-лидеров по числу дел о наркотиках
Престарелого мужчину ограбили на улице Пхукет-Тауна
Двум таксистам предъявили обвинения в попытке убийства третьего
У побережья Пхукета нашли тело избитого мужчины
Таиланд принял свыше 39 млн иностранцев в 2019 году
В пхукетском аэропорту проверяют всех пассажиров из Уханя на симптомы пневмонии
Житель Таланга выиграл таунхаус в лотерее Красного Креста
Пхукет по-прежнему не признал смерть женщины в ДТП в новогоднюю неделю
Двухлетний ребенок погиб при ограблении ювелирного магазина в Лопбури
Морская черепаха отложила яйца на пляже Найтон
Турист из Франции умер на пляже в Патонге
Женщина-трансгендер погибла в результате падения с балкона отеля в Патонга
На борту рыболовецкой лодки произошел пожар
День детей отметят на Пхукете в ближайшую субботу
Женщина госпитализирована с ножевой раной груди после попытки суицида

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 