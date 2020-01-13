На Пхукете задержаны 60 зрителей петушиных боев, делавших ставки на исход схваток

Пхукетская полиция провела рейд, в ходе которого задержала 30 граждан Таиланда и 30 граждан Мьянмы за нелегальные азартные игры. Задержанные делали ставки на исход петушиных боев.

Иккапоп Тхонгтуб

Cотрудники полиции во главе с полковниками Бандитом Кхаосутхамом и Суджином Нинборди провели рейд в поселке Борэ (в районе мыса Панва) во второй половине дня воскресенья, 12 января.

Как пояснил полковник Нинборди, решение о проведении операции было принято после получения наводки от информатора, и предоставленная им информация оказалась достоверной. Когда сотрудники полиции явились в указанное место на Muangthong – Borrae Rd., петушиные бои были в разгаре, а вокруг ринга с петухами толпилось множество людей.

По словам полковника, при виде полиции многие из делавших ставки попытались сбежать, но сотрудникам правоохранительных органов все же удалось задержать 30 граждан Таиланда и 30 граждан Мьянмы. Бойцовые петухи были изъяты в качестве вещдоков.