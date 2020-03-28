На Пхукете задержали россиянина, нелегально работавшего таксистом

Полиция Саку задержала гражданина России Константина Морозова за нелегальную работу таксистом на Пхукете и превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде (оверстэй).

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Об аресте господина Морозова было объявлено на пресс-конференции Иммиграционного бюро в Бангкоке, состоявшейся 27 марта.

Как рассказал глава Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Сомпхонг Чингдуанг, расследование было начато после получения информации о сайте GoTripPhuket.com, предоставлявшем услуги такси с русскими водителями. Сам сайт, как отметил генерал Чингдуанг, также был запущен россиянами.

Полиция привлекла русскоговорящего «сотрудника», который связался с сервисом через WhatsApp и получил ответ от «иностранки, говорившей по-русски». Сотрудник заказал такси для туриста из Малайзии, которого нужно было доставить от отеля в Саку (в районе аэропорта) до торгового центра Central Festival. Подставной клиент договорился с сервисом на 800 бат за поездку и получил фотографии автомобиля и водителя, а также телефонный номер для связи.

По пути от отеля к Central Festival подставной пассажир связался с полицией, после чего автомобиль был перехвачен. Находившийся за рулем господин Морозов не смог предоставить ни разрешения на работу, ни паспорта.

Затем личность водителя была все же установлена. Заодно сотрудники полиции выяснили, что россиянин находился в Таиланде нелегально, поскольку его разрешение на пребывание в стране истекло 163 дней назад.

Господину Морозову были предъявлены обвинения в нарушении трудового и иммиграционного законодательства Таиланда. В настоящий момент неизвестно, будет ли проводиться расследование в отношении GoTripPuhket.com.





