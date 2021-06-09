На Пхукете за сутки не выявили новых случаев СOVID-19

Всего с начала третьей волны коронавируса (3 апреля) на Пхукете было выявлено 676 случаев заражения COVID-19. Еще шесть пациентов были доставлены в местные больницы из других провинций.
По состоянию на 9 июня из медицинских учреждений были выписаны 642 человек; 38 пациентов продолжали лечение, три заболевших скончались.
Распределение выявленных случаев по районам острова следующее:
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Вичит - 80 заражений
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Пхукет-Таун - 73
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Патонг - 73
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Рассада - 58
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Кату - 50
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Чернг-Талей - 45
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Раваи - 44
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Чалонг - 42
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Камала - 33
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Тхепкрасаттри - 33
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Срисунтхорн - 33
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Карон - 30
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Ко-Кэу - 24
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Паклок - 10
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Май-Кхао - 9
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Саку - 9