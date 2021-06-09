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На Пхукете за сутки не выявили новых случаев СOVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 9 июня на острове не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. В больницах остаются 38 ранее поступивших пациентов.

Новости Пхукета

10 Июня 2021, 10:00 AM
Фото: PPHO

Фото: PPHO

Всего с начала третьей волны коронавируса (3 апреля) на Пхукете было выявлено 676 случаев заражения COVID-19. Еще шесть пациентов были доставлены в местные больницы из других провинций.

По состоянию на 9 июня из медицинских учреждений были выписаны 642 человек; 38 пациентов продолжали лечение, три заболевших скончались.

Распределение выявленных случаев по районам острова следующее:

  • Вичит - 80 заражений

  • Пхукет-Таун - 73

  • Патонг - 73

  • Рассада - 58

  • Кату - 50

  • Чернг-Талей - 45 

  • Раваи - 44

  • Чалонг - 42

  • Камала - 33

  • Тхепкрасаттри - 33

  • Срисунтхорн - 33

  • Карон - 30

  • Ко-Кэу - 24

  • Паклок - 10

  • Май-Кхао - 9

  • Саку - 9







 

 

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