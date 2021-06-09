На Пхукете за сутки не выявили новых случаев СOVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 9 июня на острове не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. В больницах остаются 38 ранее поступивших пациентов.

Новости Пхукета

10 Июня 2021, 10:00 AM

Фото: PPHO

Всего с начала третьей волны коронавируса (3 апреля) на Пхукете было выявлено 676 случаев заражения COVID-19. Еще шесть пациентов были доставлены в местные больницы из других провинций.

По состоянию на 9 июня из медицинских учреждений были выписаны 642 человек; 38 пациентов продолжали лечение, три заболевших скончались.

Распределение выявленных случаев по районам острова следующее:

Вичит - 80 заражений

Пхукет-Таун - 73

Патонг - 73

Рассада - 58

Кату - 50

Чернг-Талей - 45

Раваи - 44

Чалонг - 42

Камала - 33

Тхепкрасаттри - 33

Срисунтхорн - 33

Карон - 30

Ко-Кэу - 24

Паклок - 10

Май-Кхао - 9

Саку - 9

















